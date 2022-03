Koneviesti: AdBluen puute uhkaa toimitusketjuja – pikaisia toimia tarvitaan tai työkoneet pysähtyvät

Viime päivinä on uutisoitu dieselmoottoreissa käytettävän AdBlue-lisäaineen loppumisesta Suomessa. Ilman lainsäädännöllisiä muutoksia tämä voi halvaannuttaa yhteiskunnan jakeluketjut

Uolevi Oristo

Typenoksidipäästöjä vähentävä SCR-järjestelmä tarvitsee toimiakseen urea-vesiseosta. AdBlue-tuotemerkillä myytävän aineen saatavuus on romahtanut, mikä vaarantaa järjestelmää käyttävien työkoneiden toiminnan. Kuvituskuva.

Viimeisimmät päästömääräykset täyttävissä dieselmoottoreissa käytetään usein SCR-järjestelmää, joka vähentää typenoksidipäästöjä. Käytännössä tämä tapahtuu ruiskuttamalla urea-vesiseosta kuumiin pakokaasuihin ennen SCR-katalysaattoria, jolloin typenoksidit pelkistyvät. Lisäaineen kulutus on 2-5 % suhteutettuna polttoaineenkulutukseen. Vallitsevan tilanteen vuoksi AdBlue-tuotemerkillä myytävän aineen saatavuus on romahtanut.

Suomessa asiaan vaikuttaa mm. Ukrainan sodan aiheuttama sekasorto, sillä Adbluen raaka-aineita ei saada Venäjältä. Muualla Euroopassa tuotanto on keskeytetty mm. kohonneen maakaasun hinnan vuoksi. Lisäksi suuret lentoyhtiöt ja kuljetusliikkeet ovat hamstranneet olemassa olevia varastoja tyhjiksi.

Käytännössä raskaammat työkoneet, kuljetuskalusto sekä uudemman dieselautot tarvitsevat AdBlue-liuosta toimiakseen.

Jos Adbluen saanti loppuu, myös kaikki sitä käyttävät työkoneet käytännössä pysähtyvät, sillä ilman lisäainetta moottorin tehoa rajoitetaan voimakkaasti.

Teknisesti SCR-järjestelmä on mahdollista ohittaa, mutta laitteiston toiminta ei silloin vastaa päästöjen puhdistuksen osalta alkuperäistä.

Yleisesti on tiedossa, että SCR-järjestelmiä on jo nyt ohitettu työkoneista. Muutoksen tekijä ottaa tällaisessa tapauksessa kuitenkin tietoisen riskin, sillä muutos on laiton ja järjestelmän poistaminen käytöstä rikkoo useammissa tapauksissa koneen takuuehtoja. Tällaista konetta uuteen vaihdettaessa omistajan täytyy myös vahvistaa koneen täyttävän lainmukaiset päästömääräykset.

Vaikka urea-järjestelmän ohittaminen useimmissa tapauksissa hoituisikin esim. ohjelmistopäivityksellä, saattaa järjestelmää aikanaan uudelleen käynnistettäessä ilmetä ongelmia. Järjestelmään jää väistämättä pieniä määriä liuosta, joka käyttämättömänä on vaarassa kristallisoitua ja etenkin pidemmällä aikavälillä aiheuttaa toimintahäiriöitä. Apuna tähän voi olla joko nesteen kierrättäminen järjestelmässä tai laitteiston huuhtelu puhtaaksi kuumalla vedellä.

Vaikka ureajärjestelmän voisikin ohittaa, niin ongelmaksi muodostuu EU-tason lainsäädäntö, joka edellyttää päästömääräyksien noudattamista.

Koneiden maahantuojat ja muutostyöhön kykenevät korjaamot noudattavat täsmällisesti lainsäädäntöä, eivät voi edes nyt vallitsevassa tilanteessa tehdä tästä poikkeusta ilman viranomaisen suostumusta. Viranomaisten tulisikin tässä tilanteessa vakavasti harkita väliaikaista määräyksistä poikkeamisen sallimista, kunnes tilanne normalisoituu.