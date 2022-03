Uusien dieselien vaatimasta AdBlue-liuoksesta pulaa – ministeriö selvittää, saako järjestelmän poikkeustilanteessa ohittaa

Tapio Vesterinen

Nykyaikaisten dieselmoottorien vaatiman AdBlue-lisäaineen saatavuus on heikentynyt energian hinnannousun ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi.

AdBluen raaka-aineena käytettävän urean toimitukset Venäjältä ovat katkenneet, koska maan merkittävimmät ureantuottajat Phos Agro ja UralChem ovat joutuneet EU:n maaliskuun alussa julkistamalle pakotelistalle. Samaan aikaan urean valmistaminen Euroopassa on vähentynyt energian ja raaka-aineena toimivan maakaasun hinnan nousun vuoksi.

Maailman suurin AdBlue-tuottaja norjalainen Yara on vähentänyt urearaaka-aineen tuotantoa Euroopassa kahdella tehtaallaan Italiassa ja Ranskassa. Suomessa Yara valmistaa urearaaka-aineesta AdBlue-liuosta Valkeakoskella sijaitsevalla tuotantolaitoksella.

"Vaikka Venäjältä tulevat toimitukset ovat poikki, Saksan ja Hollannin tehtaat tuottavat ureaa ja sitä saadaan AdBlue-liuoksen valmistukseen", liiketoimintajohtaja Juha Sarlund Yarasta sanoo.

Yaran markkinaosuus Suomessa myytävästä AdBluesta on noin neljännes. Suomen suurin AdBluen valmistaja, Kouvolassa toimiva Arom-Dekor on nojannut tuotannossaan venäläiseen ureaan.

Pahimmissa uhkakuvissa AdBlue-liuoksen loppumisen on nähty voivan vaarantaa yhteiskunnan toimivuuden, kun SCR-katalysaattorilla varustettujen dieselkäyttöisten ajoneuvojen ja työkoneiden käyttö käy mahdottomaksi.

Huoltovarmuuskeskuksen tekemän tilannekuvakyselyn perusteella on mahdollista, että AdBlue -lisäaineen saatavuus heikkenee jo huhtikuun aikana, millä olisi haittavaikutuksia Suomen kuljetuslogistiikkaan.

Vaikka urean saatavuus on heikentynyt, Sarlund ei usko, että AdBlue-liuoksen saatavuus laskisi vaarallisen alas.

"On tullut uutisia, että varastot ovat tyhjiä. Luulen sen johtuvan siitä, että liuosta on hamstrattu vähän samaan tapaan kuin wc-paperia koronaepidemian alkuvaiheessa."

Maatalouskaupan puolella pelko AdBluen loppumisesta jo näkyy.

"Kysyntä on tällä viikolla räjähtänyt käsiin. Meille tulee runsaasti AdBlue-liuosten toimituskyselyitä tahoilta, joiden kanssa emme ole aikaisemmin asioineet", maatalouskauppaketju Hankkijan ryhmäpäällikkö Tommi Salento sanoo.

Salennon mukaan nyt tehtyjen tilausten toimitukset menevät viikkojen päähän, koska varastot ovat tyhjentyneet. Urealiuosten loppumisesta ei Salennon mukaan tarvitse olla huolissaan. Hankkija myy Yaran valmistamaa AdBlue-liuosta, joka toimitukset jatkuvat.

"Kaikille voidaan toimittaa liuosta, sillä saatavuus ei ole katkennut".

SCR-katalysaattorit ovat olleet jo pitkään uusien traktoreiden pakollisia varusteita, joten AdBlue-liuoksen saatavuuden heikkenemisellä voisi olla haitallisia seurannaisvaikutuksia jo heti ruokaketjun alkupäässä

Toistaiseksi AdBlue-liuoksen loppumisen aiheuttamista vikailmoituksista ei ole tullut kyselyitä suomalaisen dieselmoottorivalmistajan tekniseen tukeen.

"AdBluen loppuminen aiheuttaa vikailmoituksen. Jos sitä ei nollata, moottori menee tyhjäkäynnille. Virheilmoituksen nollaamisen jälkeen moottori toimii normaalisti maksimissaan 30 minuuttia", huoltoneuvoja Andrus Karis Agco Powerilta sanoo.

Moottorin ohjausta on mahdollisuus muuttaa, että se ei enää vaadi AdBlue-liuosta, Teknisesti temppu on osaavalle helppo, mutta se on tällä hetkellä lainsäädännön vastaista. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) selvittää parhaillaan Traficomin ja EU:n asiantuntijoiden kanssa mitä sääntelyn osalta voitaisiin poikkeustilanteessa tehdä.