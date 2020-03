Kansainväliset koulu- ja pararatsastuskilpailut Ypäjä CDI perutaan koronaviruksen vuoksi, Oripäivät ilman yleisöä

Kari Salonen

Hevosopisto keskeyttää koronaviruspandemian vuoksi oppilasvaihdon ja pyrkii kotiuttamaan vaihdossa olevat mahdollisimman nopeasti.

Ypäjän Hevosopisto seuraa viranomaisten ohjeistusta ja suosituksia, ja peruu kaikki yli 500 henkilön tapahtumat 31.5. saakka. Lisäksi kaikki kansainväliset tapahtumat perutaan maaliskuulta, mikä tarkoittaa että Kansainväliset koulu- ja pararatsastuskilpailut Ypäjä CDI perutaan.

Suomen Hippoksen kanssa yhteistyössä järjestettävät Oripäivät toteutetaan ilman yleisöä. Myös päivien oheisohjelmiksi suunniteltu Yvonne Österholmin klinikka ja kutsukilpailu perutaan.

Muiden tapahtumien, kuten kansallisten kilpailujen, osalta Hevosopisto noudattaa Suomen Ratsastajainliiton suositusta. Ratsastajainliiton maajoukkue- ja aluevalmennukset pyritään järjestämään suunnitelman mukaisesti, mutta niiden toteutuksessa vältetään kontaktia ja pidetään yllä turvavälejä.

Hevosopisto on perustanut koronaviruspandemian vuoksi valmiusryhmän, jossa on edustettuna Hevosopiston työsuojelutoimikunta ja lisäksi organisaation eri toimintojen vastuuhenkilöt. Valmiusryhmä on laatinut ohjeistuksen sekä Hevosopiston opiskelijoille että henkilöstölle. Näissä ohjeissa muun muassa kehotetaan oppilasvaihdon keskeyttämiseen.

Oppilasvaihdossa olevat henkilöt pyritään kotiuttamaan Suomeen mahdollisimman nopeasti. Ulkomailla koulutussopimuksella opiskeleville tarjotaan mahdollisuus palata Suomeen halutessaan.