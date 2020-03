Lehmän virtsan juominen suojaa ja korona on lähtöisin naudoista – koronaviruksesta liikkuu monia vääriä uskomuksia

Sanne Katainen

Nautojen koronavirus on sukua ihmisten koronavirukselle, mutta siitä ei ole ihmisille vaaraa. Myöskään ihmisten covid-19 ei tartu nautoihin.

Korona-viruksesta liikkuu maailmalla paljon väärää tietoa, joka perustuu esimerkiksi uskomuksiin tai väärinkäsityksiin. Yksi on sitkeä huhu siitä, että koronavirus olisi peräisin naudoista. Esimerkiksi Facebookissa on levitetty kuvaa nautojen korona-rokotteesta. Mukana on kulkenut väite, että nyt ihmisten joukossa leviävä virus olisi tunnettu jo vuosia nautojen tautina.

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Nautojen virusripulia ja hengitystietulehduksia aiheuttava koronavirus (BCV) on sukua ihmisten koronavirukselle, mutta ei aiheuta ihmisille varaa. COVID-19 taas on ihmisten tauti, joka ei tartu nautoihin, on muun muassa Eläinten Terveys ETT ry muistuttanut.

Internetissä on myös liikkunut uskomuksia, että Corona-merkkinen olut liittyisi taudin leviämiseen, että virus olisi kiinalainen biologinen ase, ja että lämmin sää hävittäisi koronaviruksen. Aluksi taudin uskottiin myös tarttuvan vain tiettyihin kansalaisuuksiin. Murrettuja myyttejä koronaviruksesta on listannut muun muassa The Times verkkosivuillaan.

Tehokkaiksi hoitokeinoiksi on väitetty muun muassa valkosipuliveden ja naudan virtsan juomista. Nämä kaikki väittämät asiantuntijat ovat todistaneet vääriksi.