Tyypillinen kausityöntekijä on alle 35-vuotias ukrainalaismies – kausityöläisen palkka on Suomessa hyvä verrattuna lähtömaan tasoon

Jukka Pasonen

Suomessa kausityöntekijöiden kuukausittaiset keskiansiot ovat jopa kymmenkertaiset näiden kotimaihin verrattuna.

Vuodesta 2018 alkaen Suomeen saapuvilta ulkomaisilta kausityöntekijöiltä on vaadittu työlupaa. Sen jälkeen Maahanmuuttovirastosta (Migri) on haettu kaikkiaan 1 858 kausityöoleskelulupaa. Lähes kolme neljästä hakijasta on ukrainalaisia ja yli puolet alle 35-vuotiaita miehiä. Ukrainalaiset ovat hakeneet eniten myös kausityötodistuksia.

Kausityötodistus vaaditaan viisumivapaasta maasta saapuvalta työntekijältä, joka työskentelee Suomessa korkeintaan 90 vuorokautta. Kausityöoleskelulupa puolestaan vaaditaan työntekijöiltä, jotka viipyvät maassa 3–9 kuukautta.

Ukrainalaisten jälkeen eniten kausityöoleskelulupia hakevat vietnamilaiset, venäläiset, valkovenäläiset ja thaimaalaiset.

”Kun kausityöoleskeluluvat ja -todistukset niputetaan yhteen, hakijamaat ovat järjestyksessä Ukraina, Vietnam, Moldova, Thaimaa ja Venäjä”, kertoo Migrin ylitarkastaja Tuuli Huhtilainen.

Kolmen kuukauden työjaksoihin oikeuttavia kausityö­todistuksia on haettu vuoden 2018 jälkeen selvästi oleskelu­lupia enemmän. Vuoden 2020 huhtikuuhun mennessä kaikkiaan 18 793 kappaletta. Huhtilaisen mukaan ukrainalaiset hakevat eniten molempia lupia. Kausityötodistuksia ei kuitenkaan eritellä sukupuolen mukaan.

Tilastot eivät myöskään erittele sitä, mihin työlupaa hakeneet päätyvät töihin. ”Valtaosa tulee kuitenkin maatiloille töihin”, Huhtilainen kertoo.

Aniharva haetuista työluvista hylätään. Kausityöoleskeluluvista vain 49 kappaletta eli 2,6 prosenttia ja kausityö­todistuksista 215 kappaletta eli 1,1 prosenttia on hylätty vuoden 2018 jälkeen. Hakemuksien epääminen johtuu joko työnantajasta tai työntekijästä johtuvista syistä, Huhtilainen kertoo.

”Lupa voidaan evätä esimerkiksi silloin, jos työnantaja ei voi täyttää velvollisuuksiaan. Jos työntekijän on asetettu maahantulokieltoon Suomeen tai johonkin muuhun EU-­jäsenmaahan, ei työlupaa voida myöntää.”

Kausityöoleskelulupahakemuksien kärkimaiden joukossa vietnamilaisten hakemuksia on hylätty suhteellisesti eniten. Seuraavana on Thaimaa. Ukrainalaisten hakemuksista alle prosentti on hylätty.

Suomessa maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa bruttopalkan vähimmäismääräksi on kokoaikatyössä sovittu 1 474 euroa kuussa. Maissa, joista saapuu eniten kausityöntekijöitä, kuukausittaiset minimipalkat ovat pienimmillään kymmenesosa tästä.

Keskipalkkoja seuraavien verkkosivujen tiedot kertovat, että euroon suhteutettuna Ukrainassa kuukausittainen minimipalkka on 160 euroa, Vietnamissa 173 euroa, Moldovassa 140 euroa, Thaimaassa 185 euroa, Venäjällä 147 euroa ja Valko-Venäjällä 192 euroa.

Maiden välisen ostovoimapariteetin vertaamiseen käytetyn Big Mac -indeksin perusteella suomalaiselle pitäisi maksaa yli kaksi kertaa enemmän kuin venäläiselle, eli 3 065 euroa, jotta näiden ostovoima pysyisi samana.

Ukrainassa paitsi palkat, myös elinkustannukset ovat alhaiset. Siellä Suomessa tienatulla 1 474 euron minimipalkalla pärjää pitkään. Suomalaiselle pitäisi maksaa lähes kaksinkertainen palkka, jotta sen ostovoima meillä olisi vastaava.

Vietnamilaisen ostovoiman saavuttaakseen suomalaisen palkkaa pitäisi korottaa 38 prosenttia 2 034 euroon, thaimaalaisen ostovoiman saavuttamiseen riittäisi 16 prosentin korotus 1 753 euroon.

Big Mac -indeksi on taloustieteessä käytettävä ostoskori­vertailu, jossa korin sisältönä on vain Big Mac -hampurilainen. Indeksin etuna on, että hampurilaista myydään yli 120 maassa. Indeksin avulla saadaan selville, kuinka monta hampurilaista kuluttaja voi ostaa eri maissa samalla rahasummalla.

