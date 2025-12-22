Vapaalaskija jäi lumivyöryn alle – Metsähallitus patistaa opettelemaan turvalliset reitit Lumivyöryriski on nyt lähes kaikilla tunturialueilla vähintään kohtalainen.

Suunnistaminen on talvella vaikeampaa, sillä maastonmuotoja on vaikeampaa havaita lumikinosten alta. Retkelle kannattaa aina ottaa mukaan kaveri, kartta, vaihtovaatteita sekä riittävästi ruokaa ja juomaa. Kuva: Arto Komulainen

Metsä | Erä Katja Lamminen

Viime viikolla Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Lommoltunturilla tapahtui lumivyöry, jossa vapaalaskija jäi vyöryyn, mutta seurueen muut jäsenet onnistuivat kaivamaan laskijan ajoissa pois. Lumivyöryriski on nyt lähes kaikilla tunturialueilla vähintään kohtalainen. Paras keino välttää lumivyöryt on liikkua merkityillä reiteillä tai hiihtokeskusten rinnealueilla.

Lumivyöryt ovat osa tunturialueen talvien arkea lokakuusta pitkälle kevääseen saakka. Siksi kaikkien, jotka liikkuvat talvisaikaan tunturialueilla, on hyvä tiedostaa lumivyöryihin liittyvät riskit ja opetella tunnistamaan lumivyörymaasto.

”Joskus paras päätös turvallisuuden näkökulmasta voi olla reittisuunnitelman muutos tai tehdä suunniteltua lyhyempi retki.”

Lumivyöryyn joutuminen on hengenvaarallista. Vyöryyn jäänyt on sekä vaarassa loukkaantua eteen tuleviin esteisiin että vaarassa hautautua lumen alle. Hautautuneella on hyvin vähän aikaa selvitä hengissä, sillä eloonjäämisen mahdollisuus pienenee huomattavasti jo 15 minuutin jälkeen.

“Tunturissa sääolosuhteet voivat vaihdella nopeasti ja muutokset vaikuttavat lumipeitteeseen. Joskus paras päätös turvallisuuden näkökulmasta voi olla reittisuunnitelman muutos tai tehdä suunniteltua lyhyempi retki,” asiakaspalvelun palveluomistaja Katja Heikkinen Metsähallituksen Luontopalveluista neuvoo tiedotteessa.

Varoitukset ja tiedot suljetuista reiteistä kannattaa tarkistaa Metsähallituksen luontoon.fi-verkkosivuilta. Siellä on kerrottu kootusti, miten voi välttää lumivyörymaaston ja millaisia varoitusmerkkejä on syytä tarkkailla.

Lumivyöryennusteita voi seurata myös Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Huonolla säällä tunturiin ei kannata lähteä lainkaan.