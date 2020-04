"Työllistämme suomalaisia, mutta meillä on oltava varmuus, ettei työntekijä lähde kesken sadonkorjuun, kun hänen lomautuksensa loppuu"

Naantalilaisella Tamsaaren tilalla puolet työntekijöistä on tänä vuonna suomalaisia. He ovat hakeutuneet töihin suoraan, ei välitysfirmojen kautta.

Stiina Lerkki

Stiina Lerkki vakuuttaa, että suomalainen työvoima kelpaa maatiloille. Tamsaaren tilalla heitä on tänä vuonna puolet.

Naantalin Merimaskussa sijaitsevalla Tamsaaren tilalla tuotetaan varhaisperunaa, porkkanaa, sipulia ja lanttua. Tänä kesänä puolet tilan työvoimasta on suomalaisia.

Tilan emäntä, MTK:n puutarhaverkoston puheenjohtaja Stiina Lerkki on pettynyt kausityövoimasta käytävään julkiseen keskusteluun.

"Erilaisia työvoiman välitysfirmoja on noussut yhtäkkiä kuin sieniä sateella. Nyt osa niistä kommentoi lehtien palstoilla, että suomalainen työvoima ei kelpaa suomalaisille tiloille."

"Olemme kiitollisia, että näitä palveluja on olemassa, ja monelle niistä on varmasti hyötyä. Mutta esimerkiksi me palkkasimme kesän suomalaiset työntekijämme suoraan meille tulleiden yhteydenottojen perusteella."

"Se, etteivät tilat palkkaa väkeä välitysfirman kautta, ei tarkoita, etteivät ne palkkaisi ollenkaan", Lerkki korostaa. "Tiukka arvostelu päivälehtien otsikoissa ei mielestäni ole kohtuullista, jos ei tunneta kokonaisuutta."

Suomalaisen työvoiman palkkaamiseen liittyy tällä hetkellä melkoista epävarmuutta, Lerkki toteaa.

Jos tilalle palkataan lomautettuja, he todennäköisesti haluavat palata vakituiseen työhönsä heti kun tilanne normalisoituu. Pahimmillaan käy niin, että kesken sadonkorjuun ollaankin ilman työvoimaa.

Toisaalta ulkomaisen työvoiman kanssa on tehty sopimukset jo talvella. Hekin odottavat pääsevänsä töihin heti kun tilanne normalisoituu.

"Me tarvitsemme selkeitä linjauksia siitä, mikä on suomalaisen työntekijän työsuhteen luonne ja mitkä irtisanomisajat. Miten pystymme hoitamaan tilanteen niin, että se on reilu molemmille?"

