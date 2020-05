Mikko Kärnä pettyi raskaasti ympäristöministeriön viljelijälle maksamiin talitinttikorvauksiin: "Itse laittaisin kaikki kylmäksi, jos saisin päättää"

Yle kertoi tänään, että viljelijälle on maksettu korvauksia vain alle kymmenen prosenttia talitinttien aiheuttamien tuhojen määrästä.

Ari Ahlfors

Talitintit eivät saa Mikko Kärnältä osakseen ymmärrystä. "Itse laittaisin häirikkötalitintit kaikki kylmäksi, jos saisin asiasta päättää", hän sanoo.

Keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä on pettynyt ympäristöministeriön talitinttien aiheuttamista vahingoista maksamiin korvauksiin. Yle kertoi aiemmin tänään, että viljelijä sai kymmenien tuhansien eurojen vahingoista vain runsaan 2000 euron korvaukset.

Talitintit aiheuttivat viime syksynä usealla lappilaistilalla satoihin tuhansiin nousseet menetykset, kun ne hyökkäsivät lehmien utareiden kimppuun. Talitinttien hyökkäysten johdosta useita lehmiä jouduttiin lopettamaan ja hyökkäysten aiheuttamien utaretulehdusten takia tuhansia litroja maitoa jouduttiin lypsämään viemäriin.

Ympäristöministeriön korvauspäätöksissä tilallisten rahallisista menetyksistä korvataan vain vajaa kymmenen prosenttia.

"Pidän ratkaisua epäoikeudenmukaisena ja pöyristyttävänä. Kun valtio on kerran päättänyt talitinttejä suojella, niin silloin niiden aiheuttamista vahingoista on myös maksettava asianmukaiset korvaukset. Jos korvauksia ei makseta, on viljelijöille annettava lupa tappaa tiloja terrorisoivat talitintit", Kärnä jyrähtää tiedotteessa.

Ainoana positiivisena asiana päätöksessä Kärnä pitää sitä, että talitintti on päätösten myötä tunnustettu suojelluksi lajiksi, joka aiheuttaa tuhoja ja vahinkoja. Hän muistuttaa, että talitintin sympaattisen ulkomuodon taakse kätkeytyy julma petolintu.

"Ei ole sattumaa, että se himoitsee juurikin talipalloja ja lehmän utareita. Itse laittaisin häirikkötalitintit kaikki kylmäksi, jos saisin asiasta päättää", Kärnä sanoo.

Yle: Talitintit aiheuttivat kymmenien tuhansien eurojen menetykset, korvauksia vain runsaat 2 000 euroa – Maatilallinen: "Ei paljoa naamaa naurata"

Lue lisää:

"Asiaa on ajateltava lehmien kannalta" – Talitiaisten aiheuttamiin tuhoihin halutaan lappilaistiloilla nopeampia ratkaisuja

Harvinainen tapaus: Talitiaiset nokkivat lehmiin haavoja Lapissa, seurauksena kymmenien tuhansien eurojen vahingot – useita eläimiä jouduttu lopettamaan