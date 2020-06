Maatalouskonepajat selvisivät hyvin koronakeväästä - epidemia haittasi vientiä

Johannes Tervo

Maatalouskoneiden valmistajat ovat selvinneet vähin vaurioin koronakeväästä. Tehtaat on pystytty pitämään auki ja väki on ollut tervettä.

Maatalouskoneiden myynti on sujunut koronasta huolimatta hyvin Suomessa. Konevalmistajat ovat varsin tyytyväisiä talven ja kevään menekkiin.

Viennissä on koettu kuitenkin takaiskuja, kun asiakkaita ei päässyt tapaamaan karanteenin takia.

MT kysyi kuudelta konevalmistajalta markkinatilannetta ja koronan vaikutuksia. Tuotanto on ollut käynnissä epidemian ajan, ja väki on pysynyt terveenä. Komponenttien saatavuudessa oli jonkin verran viiveitä, mutta niistäkin on selvitty.

Tilauskantaa oli lukittuna edellisvuotta enemmän ennen koronaa ja hyvin vähän tilauksia peruuntui, sanoo toimitusjohtaja Mikko Mäkimattila Multivalta Loimaalta.

”Jos epidemian piti tulla, niin oli hyvä, että se tuli nyt eikä kaksi kuukautta aiemmin. Silloin vaikutukset olisivat olleet paljon isompia”, Mäkimattila pohtii.

Konepajoilla elätellään toiveita, että korona on ohi viimeistään alkusyksyllä, ja tapahtumia sekä messuja voidaan taas järjestää. Ellei ole, seuraavan kauden näkymät heikkenevät.