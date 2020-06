Keskisormi suomalaiselle viljelijälle? K-kauppa mainosti ruotsalaista varhaisperunaa "melkein kotimaisena"

Kuvakaappaus Twitteristä

"Kyllä taas temppuja on keksitty", kommentoitiin kuvaa Twitterissä.

"Onko tämä nyt sitä #tuottajallekiitos meininkiä? Vaikuttaa enemmän keskisormelta... Terveisin entinen varhaisperunan tuottaja". kirjoittaa MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg Twitterissä.

Kyseessä on mainos, jossa ruotsalaista varhaisperunaa mainostetaan "melkein kotimaisena". Kuvaa ja ihmettelyä ovat kohdistaneet Keskoon myös monet muut Twitterin käyttäjät.

"Kyllä taas temppuja on keksitty. On se kotimainen ruoka ihan törkeän hyvää, kun ulkomaiset ratsastaa kotimaisen tuotteen siivellä ja vielä bulkkihinnalla, josta edes naapurille ei jää, kuin sentin kulma käteen", Stiina Lerkki kirjoitti.

Keskon päivittäistavarakauppajohtaja Harri Hovi kommentoi kyseessä olevan yksittäistapauksen.

"Hei! Kiitos huomiosta. Kotimaisuus on meille tärkeä arvovalinta ja on myös hyvin tärkeää, että merkinnät ovat selkeät. Kyseessä ei ole K-ryhmän kampanja, vaan kyse on yksittäisestä kaupasta. Olemme heihin yhteydessä."

