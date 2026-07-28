Yötön yö päättyy tänään Utsjoella – pimeys lisääntyy vähitellenAurinko siirtyi heinäkuussa Kaksosten tähdistöstä Ravun tähdistöön, kertoo Ursa.
Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee ensimmäisen kerran horisontin alapuolelle yli kahteen kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien.
Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
Heinäkuun aikana aurinko on siirtynyt Kaksosten tähdistöstä Ravun tähdistöön, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Maa on ollut puolestaan radallaan kauimpana auringosta maanantaina 6. heinäkuuta, jolloin niiden välinen etäisyys oli noin 152,1 miljoonaa kilometriä.Artikkelin aiheet
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