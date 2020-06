Sadetta kaivataan nyt kipeästi niin vilja- kuin nurmipelloilla

Jaana Kankaanpää

Vilja kaipaa nyt kipeästi vettä.

Kesäkuu on ollut suurimmassa osassa maata hyvin vähäsateinen. Pahiten kuivuus vaivaa Varsinais-Suomea, eteläistä Satakuntaa ja osaa Hämeestä ja Pirkanmaasta.

Kun siihen yhdistyy kasvustojen kehitystä kirittävä helle, paras terä viljasadolta on jo leikattu.

Ainoastaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on saatu paikoin liikaakin sadetta rankkojen ukkoskuurojen muodossa, ProAgria summaa tänään julkistetussa kasvutilannekatsauksessaan.

Aikaisimmat, huhtikuun lopulla tehdyt kylvökset näyttävät tässä vaiheessa parhaita, kun taas viimeisimpänä kylvetyt kevätviljakasvustot kärsivät jo pahasti kuivuudesta koko maassa.

Aikaisin kylvetyt kevätvehnäkasvustot ja aikaiset monitahoiset ohrat ovat ehtineet lippulehtivaiheeseen ja ovat tulossa tähkälle eteläisimmässä Suomessa.

Kevätvehnäkasvustojen korrenkasvu on alussa Pohjois-Pohjanmaalla.

Kaurat ovat lippulehtivaiheessa ja tulossa röyhylle tällä viikolla ensimmäisenä kylvetyissä kasvustoissa Uudellamaalla. Muualla Etelä- ja Keski-Suomessa kevätviljat ovat vielä versomisvaiheessa tai juuri aloittamassa korren kasvua.

Kainuussa ja Lapissa kevätviljat ovat vasta orastuneet.

Kuivuus on aiheuttanut viljakasvustoihin yleisesti ravinnepuutoksia. Eniten on havaittu mangaanipuutoksia, mutta myös typestä ja rikistä on paikoin puutetta.

