Saksalaisen jättiteurastamon koronatilanne synkkenee – yli 1 500 työntekijää saanut tartunnan

Maatalous Anniina Liimatainen

Tällä hetkellä karanteenissa on yli 7 000 ihmistä ja kouluja sekä päiväkoteja on suljettu. Tiukempia rajoituksia on suunnitteilla.