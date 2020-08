Myrkkysienet ovat myrkyllisiä myös koirille – hyvä perussääntö pätee sienestykseen koiran kanssa

Lari Lievonen

Koiran voi myös opettaa etsimään ruokasieniä, kuten kantarelleja.

Koira otetaan monesti mukaan sienimetsään, ja jotkut opettavat koiransa etsimään sieniä. Samalla on hyvä muistaa, että myrkkysienet ovat myrkyllisiä myös koirille, joten koiran ei kannata antaa maistella sieniä.

Hyvä perussääntö on, että mikäli sieni on ihmiselle myrkyllinen, se on myös koiralle myrkyllinen, muistuttaa Agria Eläinvakuutus tiedotteessaan.

Sienet aiheuttavat koirille myrkytyksiä Agria Eläinvakuutuksen mukaan harvoin, sillä suurin osa koirista ei syö sieniä. Se on kuitenkin mahdollista, jos koira on todella kaikkiruokainen tai haukkaa sientä leikin tiimellyksessä. Joistakin sienistä oireita voi tulla jo sienen nuolemisesta.

Sienet voivat aiheuttaa koiralle vatsavaivoja, kuten oksentelua ja ripulia, pahimmillaan jopa koiran kuoleman. Jotkut oireet voivat ilmetä vasta muutaman päivän kuluttua sienen syömisestä tai nuolemisesta.

Muun muassa suippumyrkkyseitikki aiheuttaa koiralle munuaisvaurioita ja oireet saattavat näkyä vasta usean päivän kuluttua sienen syömisestä, jolloin vaurio voi olla ehtinyt edetä jo hyvinkin vakavaksi. Eläinlääkäriin kannattaa siis ottaa yhteyttä heti suippumyrkkyseitikin syömisen jälkeen, vaikka oireita ei näkyisikään.

Jos mahdollista, mukaan kannattaa ottaa sieni tai kuva sienestä, jota epäilet koiran syöneen, Agria Eläinvakuutuksesta neuvotaan.

Suomessa kasvavista sienistä koiralle myrkyllisiä ovat: punakärpässieni, ruskokärpässieni, pantterikärpässieni, valkoinen kärpässieni, kavalakärpässieni, suippumyrkkyseitikki ja korvasieni.

Sienivahinkojen välttämiseksi suositellaan koirien kiinni pitämistä sekä koiran herkkujen mukana pitämistä, jotta koira on tarvittaessa helppo houkutella pois sienien luota. Lisäksi koiralle kannattaa opettaa käsky "jätä" tai "ei ota", jotta se osaa jättää esimerkiksi haistelemansa sienen rauhaan.