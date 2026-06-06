Metsähallitus käynnistää mittavan tarjouskilpailunMetsähallituksen luontopalvelut käynnistää arvioin mukaan Suomen mittavimman luonnonhoitotöiden kilpailutuksen.
Metsähallitus on avannut luonnonhoitotöitä koskevan tarjouskilpailun. Kilpailutuksessa haetaan luonnonhoidon osaajia 54 eri osa-alueelle.
Tarjolla olevat tehtävät ovat monipuolisia, kuten niittyjen hoitotyötä ja myrskytuhojen korjaamista retkeilyreiteiltä.
Lisäksi hankinnassa on mukana uusia työlajeja ja myös Lapin kohteita.
Kunkin työlajin hankinta on jaettu maantieteellisille alueille, ja tarjous jätetään erikseen kullekin työlajille ja alueelle.
Hankinnassa ei ole mukana retkikohteiden perushuoltoa, jonka Metsähallituksen kilpailuttaa erikseen.
Hankinnalla tavoitellaan parempaa luonnon tilaa, monimuotoisuuden lisäämistä ja kestävyyttä luonnonsuojelualueilla sekä kulttuuriperintökohteissa.
”Ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt ovat keskeinen keino pysäyttää luontokatoa ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Kyseessä mittaluokaltaan aiempia vastaavia hankintoja laajempi kokonaisuus, jonka vaikuttavuus näkyy laajasti eri puolilla Suomea”, toteaa tuotantopäällikkö Jyrki Näkki metsähallituksen tiedotteessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat