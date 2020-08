Näin kotikanan asianmukainen lopetus etenee: munintakanan voi hyödyntää myös keittiössä

Kimmo Haimi

Kanoista on pelätty tulevan kesäkissailmiön jatke. Jämsässä metsästä löytyi hiljattain muovikassiin hylätty kukko ja kana (IL 10.8.).

Syyksi kesäkanojen hylkäämiselle on arveltu sitä, ettei siipikarjaa osata tai pystytä lopettamaan.

Kanan lopetus ei ole ensimmäisenä mielessä harrastekanalasta haaveillessa. Omien kanojen kanssa lorun loppu häämöttää vääjäämättä. Esimerkiksi aikuistuvat kukot tappelevat samassa parvessa herkästi keskenään.

Onnistunut lopetus alkaa rauhallisesta ja määrätietoisesta käsittelystä. Kaunista se ei kuitenkaan ole. Tekstissä olevat yksityiskohdat eivät siis välttämättä herkimmille sovi.

Lopetusta ei kannata ruveta harjoittelemaan yksin tositilanteessa. Parhaiten oppia saa kokeneemman kanssa.

Työvälineet on hyvä katsoa valmiiksi ennen lopetusta, ohjeistaa urjalalainen maatilayrittäjä Jami Susijärvi. Alustan on syytä olla tukeva.

Paikallaan pitämistä varten kanan siivet tulisi painaa vartaloa vasten läheltä linnun olkapäätä. ”Jos painaa liian takaa, lintu saa siiven luiskautettua kämmenen alta. Se on valtava voima, mikä kanalta siivestä löytyy.”

Vanhoilla kanoilla on hauraat luut ja siivet. Lintua tulisi kantaa varovasti, mielellään kahdella kädellä. Ei roikottamista, neuvoo Ruokaviraston ylitarkastaja Sanna Varjus.

Sopiva tekniikka pidellä eläintä riippuu myös kanasta. Jos kana on hermostunut, sen käytöstä voi rauhoittaa kääntämällä lintu hetkeksi ylösalaisin, Susijärvi sanoo.

Toisin kuin tavallisessa teurastuksessa, kotona omaan käyttöön teurastettaessa kana on laillista lopettaa lyömällä kaula nopeasti poikki.

Se ei ole suositeltavaa, sillä taju ei lähde pään irrotessa heti, Varjus toteaa. Kana olisikin syytä kopauttaa ensin tajuttomaksi.

Tulevaisuudessa tajuissaan olevan linnun pään lyöminen poikki tullee olemaan myös laitonta. Uusi eläinten hyvinvointilakiehdotus kieltää lopetuksen ilman tainnutusta kotitarvekanoilta.

Peruslainsäädäntö ei koske hätäteurastusta: silloin on tärkeintä saada eläimen kärsimykset lopetettua mahdollisimman nopeasti.

Kanan saa tajuttomaksi lyömällä päähän raskaalla, tylpällä esineellä, kuten puukalikalla. Tainnutuksen jälkeen kipurefleksin pitäisi hävitä heti. Kanoilla refleksin häviämistä voi testata koskemalla silmää tai nipistämällä helttaa kynnellä.

Toinen vaihtoehto on pulttipistooli. Pulttipistooleja on kahdenlaisia: lävistäviä ja iskeviä. Kanalla pitäisi käyttää iskevää mallia. Käyttö vaatii aikamoista taitoa, Varjus sanoo.

”Kanan pää on kovin pieni ja aivot vielä pienemmät”, hän sanoo. ”Jos ei ole ammattilainen, tajuttomaksi lyöminen tylpällä esineellä päähän on taatusti varmin tapa. Jos teurastuksia on säännöllisesti, kannattaa hankkia iskevä pulttipistooli.”

Oikea osumiskohta on kallon korkeimmalla kohdalla silmien ja korvien välissä, suoraan päätä kohti. Kanan korva näkyy päässä sulattomana kohtana. Kokematon saattaa pelästyä laukaisua, jolloin ase voi kääntyä vinoon, Susijärvi muistuttaa. Pulttipistoolissa ei myöskään pidä käyttää ylisuurta latausta.

Tainnutuksen jälkeen lopetus ja verenlasku tulee tehdä nopeasti, terävällä esineellä.

”Minulla menee 5 sekuntia, jos työvälineet ovat vieressä”, Susijärvi kertoo. Hän suosii lopetuksessa painavaa lihanleikkuuveistä.

Kirves ei ole helpoin vaihtoehto: Kirveen terä on lyhyt, joten täytyy olla tarkka, jotta sillä osuu kunnolla.

Toinen lopetukseen soveltuva vaihtoehto on kassara. Kassara on kuin vesakon raivaukseen tarkoitettu vesuri, mutta sen terän kärki kääntyykin ylöspäin.

Osa käyttää esimerkiksi järeitä oksasaksia. Jos ensimmäinen isku ei onnistukaan, panikoinnille ei pidä antaa sijaa vaan tehdä uudestaan, Susijärvi neuvoo.

Myös niskan murto on sallittu lopetusmenetelmä. Se on kuitenkin taitolaji. Niskan saa lain mukaan murtaa käsin vain alle kolmikiloisilta eläimiltä.

Verenlaskussa on tärkeää pitää huolta, että kaulaverisuonet katkeavat. Varmin tapa on katkaista pää kokonaan.

Verenlaskussa kana voi räpyttää siipiään hyvinkin voimakkaasti. Kyseessä on refleksi, joka tulee tajuttomuudesta huolimatta. Esimerkiksi naudat ja hevoset voivat lopetuksen yhteydessä potkia täydellä voimalla.

Lopetuksessa on aina turvallisempaa turvautua ihmisiin, joilla on rutiinia. Jos kanaa tai kukkoa ei aio syödä, eläimen voi lopetuttaa myös eläinlääkärillä. ”Jos on kaupungissa ja leikkimökissä pari kolme kanaa, se on ihan hyvä vaihtoehto”, Varjus sanoo.

Teurastus kannattaa jättää osaaville, mutta hätälopetus pitäisi kaikkien pystyä tekemään tarvittaessa. Lähin eläinlääkäri voi olla tuntien matkan päässä, Susijärvi muistuttaa.

Jos linnun aikoo syödä, se tulisi verenlaskun jälkeen nylkeä tai kyniä. Susijärvi suosii jälkimmäistä. Nahkoineen päivineen kana on yleensä maukkaampi.

Valittuun menetelmään vaikuttaa se, millaisessa sulkasatovaiheessa kana on. ”Jos kanalla on sulkasato, kyniminen on tosi iso työmaa. Nahassa on kauheasti pieniä sulkatuppeja.”

Susijärvi suosittelee katsomaan kanan nylkemiseen liittyviä opetusvideoita esimerkiksi Youtubesta.

Jos kana on hyvässä sulkapeitteessä, kyniminen on helppoa. Ennen kynimistä lintu kannattaa kaltata. Veden tulisi olla kuumaa, mutta ei kiehuvaa, muuten sen nahka palaa. Kuuma vesi helpottaa sulkatuppien nykimistä. Jos kanoja on tarkoitus kyniä enemmän, on markkinoilla tarjolla erilaisia kynintäteloja.

Munintakanoja syödään nykyään vähän. Ne ovat broilereita hoikempia ja vaativat pitkän kypsentämisen. Haudutus vie tunteja, mutta palkintona on maukas ateria. Pitkä kasvatusaika vaikuttaa myös makuun, Susijärvi uskoo.

”Luulin aikanaan, etten pidä kalkkunan lihasta. Kun omat kalkkunat kasvoivat teurasikään, huomasin, että se onkin maukas lintu. Koipireidet olivat punaista lihaa. Maku tulee ajan kanssa.”

Susijärvi käyttää linnusta myös sisäelimet. Erityisesti kivipiira on suurta herkkua – kunhan sen ensin puhdistaa kunnolla.

”Jos eläin kerran tarvitsee teurastaa, kunnioitetaan sitä ja yritetään hyödyntää eläin tehokkaasti. Se on sen arvoista.”