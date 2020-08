KoneAgria pidetään ensi syksynä Tampereella - samaan aikaan Jyväskylän Konekillerin kanssa

Petteri Kivimäki

Ensi syksyn messukalenteri alkaa muotoutua. ProAgria kertoi tiistaina, että KoneAgrian pitopaikaksi on sovittu Tampereen Messukeskus.

KoneAgria-maatalouskonemessut pidetään ensi vuoden lokakuun puolivälissä Tampereen messukeskuksessa. Paikka ja aika sinetöitiin tiistaina aamulla, kun näyttelyn järjestäjät ja näytteilleasettajat sopivat asiasta.

Vielä keväällä Tamperetta ja Jyväskylää pidettiin vaihtoehtoina messupaikaksi.

Tampereen messukeskus valikoitui pitopaikaksi aiempien hyvien kokemusten ja keskeisen sijainnin takia. Paikka sopii niin vilja- kuin karjatiloille, sinne on helppo tulla, kertoo hallituksen puheenjohtaja Henri Honkala ProAgria Tapahtumista.

Messupäiviksi on sovittu 14.-16. lokakuuta 2021.

ProAgria ja Suomen Messut tiivistävät samalla yhteistyötään ja KoneAgrian järjestämisvastuu on nyt Helsingin konemessujen tapaan Suomen Messuilla Proagrian toimeksiannosta. ProAgria puolestaan huolehtii messujen ohjelmasta.

Samaa mallia piti käyttää jo tänä vuonna Helsingin MaatalousKonemessuilla, jotka kuitenkin peruuntuivat koronan takia. Ohjelma ehdittiin rakentaa yli 20 eri organisaation voimin, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila ProAgria keskusten liitosta.

KoneAgria vahvistuu tietyllä tavalla nyt entisestään, kun isoa konetapahtumaa ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi tänä vuonna, Honkala arvioi.

Kaikki Helsingin peruuntuneiden MaatalousKonemessujen järjestäjäkumppaneina toimivat isot koneliikkeet ovat sitoutuneet KoneAgriaan vähintään info-osastolla, kertoo konseptikehittäjä Leo Potkonen Suomen Messuilta.

Pääyhteistyökumppani on Lantmännen Agro. Potkosen mukaan "KoneAgrialla on aina ollut vahva sisältö kotieläintilojen koneistuksesta ja niin tulee olemaan nytkin."

Konemessuja kiertäville on luvassa kiireinen syksy ensi vuonna. Jyväskylään kaavaillaan Konekilleriä täsmälleen samoiksi päiviksi kuin Koneagria on Tampereella. Kolme viikkoa myöhemmin messutaan Saksan Hannoverin Agritechnicassa. Saksan messuja järjestävä neuvontajärjestö DLG on mukana Konekillerin taustajoukoissa.