Torstaina esitelty uusi G-mallisto tulee valikoiman alapäähän sadan hevosvoiman luokkaan. Lisää uutuuksia on luvassa keväällä.

Valtra

Valtran G-sarja tulee nykyiset A- ja N-sarjojen väliin sadan hevosvoiman luokkaan.

Valtra aloittaa viidennen sukupolven traktorimalliston julkistamisen sadan hevosvoiman luokasta. Kymmenkunta G-sarjan traktoria on jo tullut ulos Suolahden tehtaalta ja sarjatuotanto on juuri alkanut, kertoo toimitusjohtaja Jari Rautjärvi Valtralta.

Valtra esitteli uuden malliston virtuaalisesti torstaina puoliltapäivin. Mallinumeron ohella myös kirjain vaihtuu ja nyt G ja mallisarja 5 eli G5 tai mobiilimaailman tulevaa nopeaa yhteyttä lainaten 5G.

Uudistus sopii tähän hetkeen, sillä vuoden vaihteessa kiristettiin 56–130 kilowatin moottoreiden päästömääräyksiä ja siirtymäaika kuluu.

G-malliston esittelyt alkavat saman tien Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja syksyn edetessä muualla Euroopassa. Myynti ja toimitukset alkavat saman tien.

Rautjärven mukaan 5-sarjojen esittely alkaa G-sarjalla ja lisää on luvassa. "Valtra juhlii keväällä 70 vuotta ja voin luvata, että lisää mielenkiintoista on tulossa."

Valtran G-sarjassa on neljä tai viisi mallia sadasta hevosvoimasta ylöspäin. G125-malleja on kaksi, perus ja matalakierroksinen eco. Tehokkaimmassa G-sarjalaisessa on 135 hevosvoimaa ja lisäteho antaa jokaisessa mallissa 5–10 hevosvoimaa lisää.

Samalla nykyisen N-sarjan pienet mallit jäävät pois. Ne on varustettu aiemman stage 4 -päästöluokan moottoreilla ja uusissa pitää nyt olla stage 5:n mukainen moottori.

Poistuvia N-sarjalaisia on edelleen myynnissä niin kauan kuin varastoa riittää. Isoissa N-sarjalaisissa on jo stage 5:n mukaiset moottorit.

G-sarja on ulkomitoiltaan aavistuksen pienempi kuin N-sarja. Akseliväli on kymmenkunta senttiä lyhempi ja painoakin on vähemmän, 5100 kiloa.

Traktorit kootaan Suolahdessa, mutta yhä suurempi osa osista tulee emokonserni Agcon tehtailta Euroopasta ja Kiinasta.

Vaihteisto tulee Agcon yhteistyötehtaalta Gimalta Ranskasta ja 4,4 litran moottorit ovat suomalaista suunnittelua, mutta ne tehdään Shanghain lähellä Kiinassa. Vaihteistossa on Valtran oma ohjausjärjestelmä.

Vaihteita on 24 kumpaankin suuntaan ja ryömintä kaksinkertaistaa määrän. Kytkintä ei juuri tarvita, sillä powersift-vaihteita on nyt kuusi (N-sarjassa on viisi) ja neljästä aluevaiheestakin vain pienin vaatii kytkimen käytön.

Portaatonta voimansiirtoa eli Valtran termein Direct-mallia ei ainakaan tässä vaiheessa ole listalla.

Esittelytilaisuudessa korostettiin, että traktorit ovat omimmillaan maatilan ketteränä yleiskoneina ja etukuormainkäytössä. Kääntösäde on 4,3 metriä ja näkyvyyttä on parannettu entisestään. Lisävarusteena saa ikkunalla varustetun katon.

Samaten maatalouden digitalisaatio etenee. Kaikki isompien Valtrojen ominaisuudet, myös palkittu Smart Touch -ohjausvipu, on tuotu myös G-sarjaan ja se on vakiona parhaiten varustelluissa eli Versuissa.

Takuu on voimassa entistä pidempään, jopa 5 vuotta tai 6000 tuntia.

Unlimitediksi ristittyä traktorin räätälöintiä tarjotaan myös G-sarjaan ja jos tarjolla olevat varusteet eivät riitä, lisää ollaan valmiita sovittamaan koneeseen.

Rahoitukseen tarjotaan vaihtoehtoja. Normaalin kaupan ohella asiakas voi vuokrata tai liisata koneen.