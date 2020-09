Tarhurin ohje poimijoille: Omenaa pitää käsitellä hellemmin kuin raakaa kananmunaa

Sanne Katainen

Ukrainalaiset Tetiana Tripolska (vas.) ja Vitalii Chopivskyi poimivat maanantaina kesäomenaa Lohjan Karjalohjalla.

Kun omenatarhan koko on kuusi hehtaaria ja sillä kasvaa tuhansia puita, voisi kuvitella, että korjuu olisi tehotuotantomaisen koneellistettua. Mutta eipä ole.

Lohjan Karjalohjalla sijaitsevassa, Jorma Jaakkolan perustamassa tarhassa poimitaan parhaillaan kesäomenaa. Ukrainalaiset työntekijät nappaavat jokaisen omenan käteensä ja sujauttavat kourallisen vyötäröllään roikkuvaan kankaiseen poimintakassiin.

Kun kassi on täynnä, sen pohja avataan ja omenat liu'utetaan puulaatikkoon. Hitaasti ja varovasti, ilman minkäänlaisia pudotuksia.

"Omenaa pitää käsitellä vähän varovammin kuin raakaa kananmunaa", Jaakkola toteaa.

Jaakkola myi perustamansa tarhan kuten myös pakkaamoyritys Herkku Tarhat Oy:n kesäkuussa uudelle yrittäjälle, Ilpo Rantalaiholle. Jaakkola jatkaa kuluvana syksynä yrityksessä neuvonantajana.

Kesäomenan poiminta käynnistyi Karjalohjan tarhalla elokuun puolivälissä. Sato ei ole aivan niin laadukas kuin toivottiin, sillä kukinta-ajan hallat aiheuttavat omenaan muotovirheitä.

Myöhäisemmät lajikkeet sen sijaan menestyivät tänä kesänä hyvin, Jaakkola kertoo. Esimerkiksi Lobosta hän odottaa jopa ennätyssatoa.

Sanne Katainen

Kun poimintakassi on täynnä, sen pohja avataan ja omenat liu'utetaan varovasti puulaatikkoon.

Kun talvilajikkeet parin viikon päästä kypsyvät, poiminta siirtyy toiselle tarhalle Raaseporin Fiskariin.

Siellä runsaan neljän hehtaarin alalla kasvaa 7 600 puuta, yhteensä kymmenen rivikilometriä. Suomalaisten suosikkilajike Lobon lisäksi täällä kasvaa muun muassa sen kovaa haastajaa Rubinolaa.

Uudempi tarha on hyvin erinäköinen kuin vanha paksurunkoisten, käkkyräisten ja matalien puiden kasvusto. Uudemmat puut ovat virtaviivaisen kapeita ja korkeita, ja runsas omenasato kasvaa hyvin lähellä runkoa. Kasvusto on tiheä, sillä puut on istutettu riveihinsä metrin välein.

Uudet puut saavat kasvaa korkeutta kolmeen metriin saakka. Poiminnassa apuna käytetään traktorin vetämää vaunua, jonka portaattomasti nouseva lava tarjoaa aina sopivan poimintakorkeuden.

Sanne Katainen

Jorma Jaakkolan perustama ja Ilpo Rantalaihon nyt omistama omenatarha Raaseporin Fiskarissa on istutettu 2013. Se on hyvin erinäköinen kuin vanhempi tarha.

Hellävarainen käsittely jatkuu poiminnan jälkeenkin.

Jaakkolan vuonna 2004 perustaman Herkku Tarhat Oy:n pakkaamo oli aikanaan Suomen uudenaikaisin. Vaikuttava se on edelleen, ja uuden omistajan on hyvä tässä jatkaa.

Täälläkään omenoita ei kaadella paikasta toiseen. Kaikkia kolhuja vältetään.

Iso puinen kuljetuslaatikko nostetaan trukilla pakkaamon linjastolle. Siitä se lasketaan veden alle.

Omenat nousevat vettä kevyempinä pintaan ja lähtevät kellumaan hellävaraisen virtauksen vieminä linjastolla eteenpäin.

Ne kuivuvat vaahtomuovirullien yli pyöriessään.

Sanne Katainen

Omenalaatikko nostetaan pakkaamon linjastolle trukilla. Siitä se liukuu vesisäiliön päälle ja laskeutuu veden alle, jolloin omenat nousevat pinnalle ja jatkavat matkaa kelluen.

Seuraavaksi edessä on kamera, joka mittaa jokaisen omenan halkaisijan. Järjestelmä muistaa, missä kukin omena kulkee, ja sysää eri kokoluokkiin kuuluvat omille pakkauslinjoilleen.

Ihmiskäsi ja -silmä tulevat peliin vasta viimeisessä vaiheessa, kun omenat nostellaan 12 kilon pahvilaatikkoon. Tässä vaiheessa karsitaan pois yksilöt, joissa on esimerkiksi pinnan kasvuhäiriö.

Vitalii Chopivskyi (vas.) ja Tetiana Tripolska siirtyivät maanantai-iltapäivällä tarhalta pakkaamoon. Taustalla Dmytro Rossulov ja Alpi Grönroos.

Kotipuutarhojen sato vaikuttaa yleensä alkusatokauden menekkiin, mutta ensimmäiset hallat saavat kuluttajat turvautumaan osto-omeniin, Jaakkola kertoo.

Tällä hetkellä kysyntä näyttää hurjalta. Jaakkolan puhelin soi lakkaamatta, eikä kaikille kysyjille riitä heidän haluamaansa määrää.

Onneksi korjuuvauhti kiihtyy koko ajan, ja tarjonta vastaa pian kysyntää.

Herkku Tarhojen yhteistyökumppanien tiloilla saadaan poiminta yleensä loppuun syyskuun loppuun mennessä. Pakkaamon läpi kulkee yhteensä 300–400 tonnia omenaa vuodessa.

Pakkaamon kylmävarastossa omena säilyisi vuodenvaihteen yli, mutta eipä sitä tarvitse varastoida: kaikki menee yleensä kaupaksi joulukuun puoliväliin mennessä.

Sanne Katainen

Ilpo Rantalaiho (vas.) jatkaa Jorma Jaakkolan työtä.