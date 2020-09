Teurastamoille alkoi tulla välittömästi kyselyitä sianlihasta Aasiasta – Saksan ASF-kriisi ohjaa kysyntää muiden maiden lihantoimittajille

Saksa on maailman mahtimaita sianlihan viennissä. Se vei alkuvuonna sianlihaa EU:n ulkopuolelle suunnilleen kymmenkertaisesti Suomen sianlihan tuotantoon verrattuna. Nyt saksalainen liha jää EU:n sisälle.

Bernd Settnik

Saksa on eristänyt sikaruton löytöpaikan Gross Drewitzin kylän liepeillä lähellä Puolan rajaa. Kyltissä lukee "Villisiasta löytyneen afrikkalaisen sikaruton ydinalue".

Saksaa koetteleva ASF-kriisi heijastuu myös Suomeen. Täältä on alettu kysyä sianlihaa, kun Saksasta sitä ei nyt saa.

Kiinasta ja muualta Aasiasta on tullut kyselyitä sianlihasta sellaisilta toimijoita, joiden kanssa ei ole aiemmin tehty kauppaa, kertoo toimitusjohtaja Tero Hemmilä HKScanilta.

Saksasta löytyi torstaina sikaruttoon kuollut villisika Puolan rajan läheltä, mikä pysäytti kertaheitolla sianlihan viennin Saksasta EU:n ulkopuolelle.

Saksan maatalousministeriö vahvisti maanantaina Reutersille, ettei sianlihaa voida enää viedä useimpiin EU:n ulkopuolisiin maihin, kuten Kiinaan, Etelä-Koreaan, Japaniin ja Singaporeen.

Hemmilän mukaan lihan ostajat pyrkivät nyt varmistamaan lihan saatavuuden ja paikkaamaan Saksan-toimitusten loppumisesta syntynyttä vajetta. Toistaiseksi ei tiedetä, miten pitkään Saksan vientiseisokki jatkuu.

Ministeriön tiedottaja korosti Reutersille, että vientimaiden, kuten Kiinan, kanssa käydään tiiviitä neuvotteluja, jotta EU:n alueellista mallia voitaisiin soveltaa myös kolmansien maiden vientiin. Näin koko maa ei olisi vientikiellossa.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on tiettävästi mukana neuvotteluissa.

EU:n sisämarkkinat ovat eri asia niin sanotun alueellistamisen takia. Jos sikaruttoa löytyy, ympärille perustetaan karanteenialue, josta ei saa siirtää lihaa tai eläimiä alueen ulkopuolelle. Muualla tuotantoa ei rajoiteta.

Sikaruton löytyminen on jo vaikuttanut tuottajahintoihin. Saksassa raportoitiin lähes 14 prosentin hinnanlaskusta, ja myös Tanskassa hinnat alenivat muutaman prosentin maanantaina.

"Suomessa tilanne on pysynyt rauhallisena, mutta paineet kasvavat, jos saksalainen sianliha alkaa hakea uusia markkinoita EU:n sisältä", Hemmilä miettii.

Toisaalta Saksan nykyiset kauppakumppanit joutuvat etsimään uusia sianlihan toimittajia ja lisäkysyntä puolestaan nostaa yleensä hintoja.

Sianlihan kysyntä ja tuotanto eivät ole muuttuneet, mutta lihalle pitää hakea uusia reittejä. Markkinat ovat yleensä ketteriä tällaisissa tapauksissa, toteaa maatalousekonomisti Tapani Yrjölä Pellervon taloustutkimus PTT:stä.

"Hintamuutoksetkin saattavat jäädä lyhytaikaisiksi. Markkinat ylireagoivat usein tällaisissa tilanteissa", Yrjölä toteaa.

Saksan ja EU:n nopeasti kasvanut vienti juontaa juurensa Kiinan ASF-epidemiaan, jonka takia jopa puolet sioista jouduttiin tuhoamaan.

"Tilanne on rauhoittunut ja Kiina lisää taas omaa tuotantoaan. Se voi vaikuttaa neuvotteluihin Saksan kanssa", Yrjölä arvelee.

Saksalaiset ovat toivoneet, että EU:n alueellistamisen mallia voitaisiin soveltaa myös viennissä EU:n ulkopuolelle, jolloin vienti voisi jatkua.

PTT:n Yrjölä pohtii, miksi Kiina suostuisi siihen ja sallisi saksalaisen lihan pääsy markkinoille vain lyhyeksi aikaa, jos tavoite on palauttaa oma sianlihatuotanto ennalleen.

Yrjölä pitää tilannetta hieman absurdina. Tähän saakka saksalainen liha on ollut turvallista, vaikka sikaruttoa on aivan Puolan rajan takana. Nyt tauti ylitti rajan ja koko maa on pannassa.

Brandenburg on mitätön osavaltio sianlihantuotannossa. Kaksi kolmasosaa sianlihasta tulee Hollannin rajan läheltä ja Baijeri on toinen keskittymä.

ASF tahdittaa EU:n päätöksentekoa lähiviikkoina. Se on nostettu tällä viikolla kokoontuvien EU-komiteoiden asialistalle.

Maatalousministerien kokous on maanantaina ja Saksa tuo ASF:n neuvotteluihin, toteaa maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Jukka Pasonen

Suomi on sianlihantuotannossa lilliputtimaita verrattuna Saksaan, joka vei ennen ASF-kriisiä sianlihaa EU:n ulkopuolelle kymmenkertaisesti verrattuna Suomen koko sianlihan tuotantoon.