Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Näillä ohjeilla joulukinkun paistaminen ja ajoitus onnistuvat varmasti: Ota avuksi kinkkukello
Tilaajalle
|
Puun hinta viikolla 51: Alavire vaihtui hienoiseksi nousuksi
Tutkimus: Soiden ennallistaminen saattaa vapauttaa turpeeseen sitoutuneita raskasmetalleja
Myös metsähakkuut nostavat veden pintaa, jolloin ravinteita ja raskasmetalleja huuhtoutuu vesistöihin, selviää ruotsalaistutkimuksessa. Kunnostusojitus lievensi ilmiötä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
23.12.2025
07:31
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
ojitus
ennallistaminen
veden laatu
saastuminen
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Metsäenergia
|
Suurin osa puusta päätyy Suomessa lopulta polttoon
Tilaajalle
2
Erä
|
Suden metsästys etenee: Presidentti vahvisti metsästyslain muutokset
3
Metsä
|
Kysely: Lähes joka toisen metsänomistajan mailta on varastettu joulukuusi Ruotsissa
4
Yle uutiset
|
Moottorikelkkailija törmäsi hirveen Kittilässä – hirvi kävi päälle
5
Talous
|
Puun hinta viikolla 51: Alavire vaihtui hienoiseksi nousuksi
Tilaajalle
6
Erä
|
Villisti karkuun juosten pinkoneet fasaanit vetivät pidemmän korren kanakoirien erikoiskokeessa Hausjärvellä
7
Erä
|
Vapaalaskija jäi lumivyöryn alle – Metsähallitus patistaa opettelemaan turvalliset reitit
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Maastossa tehtävällä skannauksella saadaan luettua puut yksittäin sekä jopa puiden runkomuoto
Tilaajalle
Koneviesti
|
Maatalouskonevalmistaja Horsch mukaan metsäsektorille yhdessä Gepimanin kanssa – tavoitteena kehittää innovatiivista ja laadukasta metsätekniikkaa
Koneviesti
|
Harvennushakkuu syksyllä ja kuljetus talvella vaatii pinojen merkitsemistä – kuitunauhan käyttö helpottaa lumen alta löytämistä
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari