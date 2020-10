"Eihän se ollutkaan niin hankalaa kuin ensin luulin", lomittaja hihkaisee ensimmäisen kokeilun jälkeen – konekoulutus korostaa riittävää harjoittelua Saarijärvellä

HANNU RAINAMO

”Vaikeinta on aluksi hahmottaa kurottajassa sen etäisyyksiä, onko laite oikealla kohdalla vai ei”, kuvailee ensimmäistä harjoitustehtäväänsä Siina Ruodemäki.

Maatalouslomittaja Siina Ruodemäki astuu alas kurottajasta.

”Menikö hyvin? Eihän se ollutkaan niin hankalaa kuin ensin luulin”, Ruodemäki sanoo ensitunnelmistaan helpottuneen oloisena.

Takana on ensimmäinen harjoitus laitteella, joka yleistyy koko ajan maatilojen nostotöissä.

Ruodemäki on työskennellyt lomittajana kolmisen vuotta pienehköillä tiloilla. Kokemusta on kertynyt edellä mainitusta Avantista ja traktorista, mutta käytännön lisäkoulutus on hänen mukaansa paikallaan.

”Pidän itseäni ihmisenä, joka oppii kokeilemalla ennemmin kuin teoriaa lukemalla”, Ruodemäki sanoo.

Trukkirastilla Marjo Onnela on vuorostaan nostanut ja pujotellut laitteella radan läpi hallitiloissa. Iso laatikko pääsee lopuksi lepäämään haluttuun kohteeseen.

”Harjoitteluahan tämä vain vaatii”, hän toteaa.

Kurottajarastin kouluttaja Tapani Hara Faktia Oy:stä kehuu laitteen käyttökelpoisuutta.

”Kurottaja on kompakti ja mahtuu pyöräkuormaajaa matalampiin tiloihin. Sillä voi nostaa kätevästi lastia myös korkealle kärrylle”, Hara sanoo.

Suomessa ei tarvita korttia kurottajan käyttöön, mutta keväällä tehty lakimuutos velvoittaa työnantajan perehdytykseen.

”Työturvallisuus on otettava vakavasti. Onnettomuuksia ei ole tietääkseni enempi tapahtunut”, Hara muistelee.

Marjo Onnela keskittyy tarkkuutta vaativaan hyllytehtävään trukkirastilla. Kerta on ensimmäinen vastaavan laitteenohjaimissa.

Ruodemäki ja Onnela kuuluvat 20 lomittajan ryhmään, joka päivittää osaamistaan Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken konekoulutuksessa.

Syyskuusta helmikuulle kestävä koulutus sisältää nykyaikaisen maatalouden töissä tarvittavien työkoneiden käsittelyä ja päivittäisiä huoltotoimia. Opintojen aikana perehdytään muun muassa traktoreihin, aperuokintaan ja ruokintalaitteisiin.

Poken koulutus korostaa käytännön osaamista ja työelämän tarpeita.

”Toivomme, että koulutuksen myötä vahvistuva osaaminen rohkaisee työntekijöitä tarttumaan erilaisiin konetöihin, sukupuolesta riippumatta. Alan töissä tarvitaan tänä päivänä laaja-alaista ammattitaitoa”, sanovat opinto-ohjaaja Anna-Maija Koskenlahti ja opettaja Annika Heimonen.

Monipuolistuvat tehtävät edellyttävät lomittajalta uutta osaamista. Teknologian lisääntyminen näkyy muun muassa traktoritekniikassa, automaatiolypsyn kehittymisessä tai kuvauskopterin hyödyntämisessä tiloilla.

”Puolen vuoden koulutus sisältää lähipäiviä oppilaitoksella, käytännön työn tekemistä maaseutuyrityksissä sekä itsenäistä opiskelua. Ammattitaidon kehittyminen tapahtuu käytännön työtehtävien ja lähiopetuksessa saadun opetuksen yhdistyessä”, Heimonen tiivistää.

Ammattiosaaminen näytetään ja arvioidaan käytännön työtehtävissä. Opetusmateriaalit jäävät hyödynnettäväksi myös koulutuksen jälkeen.

”Viita-Koneen, Valtran, Hankkijan sekä Witraktorin koneyrityksiltä saamme käyttöömme tarvittavia koneita ja laitteita. Yhteistyöyrityksemme HRV Farm toimii koulutuksen oppimisympäristönä. Laitteiden siirtelyssä hyödynnämme omaa logistiikkaosastoamme”, koulutusjohtaja Pekka Janhonen sanoo.

Savonia ammattikorkeakoulussa äskettäin valmistunut kysely lomittajien hyvinvoinnista Keuruulla tukee hanketta. ”Eniten kiinnostusta lomittajilla olisi konekoulutukseen. Tilojen keskikoko on suurentunut koko maassa, sitä myöten myös tiloilla käytettävät työkoneet. Traktorit, pienkuormaimet ja kurottajat ovat entistä suurempia, kalliimpia ja sisältävät paljon erilaista tekniikkaa”, Arja Häkkinen kirjoittaa opinnäytteessään.

Lue myös:

Tutkimus: Lomittajat ovat uteliaita laajentamaan työnkuvaansa

HANNU RAINAMO

”Jokainen opiskelija saa omia tarpeitaan vastaavan opinto-suunnitelman. T-ajokortti riittää koulutuksia varten”, opettaja Annika Heimonen kertoo.

HANNU RAINAMO

Päivi Tuomaala ottaa kurottajan hallintaansa Maija Ahosen opastuksessa.

HANNU RAINAMO

Kouluttaja Tapani Hara näyttää käsimerkkejä, joita tarvittaessa voi näyttää koneen käyttäjälle heikon näkyvyyden vallitessa.