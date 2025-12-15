Maankäyttösektorin päästöt kasvoivat jälleen – metsämaa oli enää täpärästi hiilinielu vuonna 2024 Metsämaan hiilinielu putosi vielä entisestään edellisvuodesta.Viljelysmaat olivat maankäyttösektorin suurimmat päästöjen lähteet.

Orgaaninen maaperä eli suometsät olivat päästöjen lähde. Kuva: Rami Marjamäki

Metsä | Ilmastonmuutos Anniina Jokinen

Maankäyttösektorin päästöt olivat vuonna 2024 suuremmat kuin edellisvuonna, kertoo Tilastokeskus.

Nettopäästöt olivat 9,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttitonneina mitattuna. Vuonna 2023 ne olivat 6,2 miljoonaa tonnia. Tulokset perustuvat kasvihuonekaasuinventaarion ennakkotietoihin.

Maankäyttösektori jaetaan metsämaahan, viljelysmaahan, ruohikkoalueisiin, kosteikoihin, rakennettuihin alueisiin ja puutuotteisiin.

Viljelysmaat (8,44 miljoonaa tonnia) ja kosteikot (2 miljoonaa tonnia) olivat maankäyttösektorin suurimmat päästöjen lähteet. Viljelysmaan päästöistä päästöistä valtaosa oli peräisin turvepohjaisten peltojen maaperästä.

Metsämaa oli pieni, 0,15 miljoonan tonnin nettonielu.

Ainoastaan puutuotteet ja metsämaa olivat maankäyttösektorin nettonieluja eli niiden päästöt ja nielut olivat hiilinielujen puolella. Puutuotteiden nielu oli 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina.

Metsämaa oli pieni, 0,15 miljoonan tonnin nettonielu. Se on 3,5 miljoonaa tonnia pienempi kuin vuonna 2023.

Metsämaa jaetaan kasvibiomassaan, kivennäismaahan, orgaaniseen eli turvemaahan sekä muihin päästöihin. Kasvibiomassa eli metsien puut olivat vuonna 2024 11,1 miljoonan tonnin hiilinielu, sillä puuston kasvu ylitti puuston kokonaispoistuman eli hakkuut ja luonnonpoistuman.

Myös kivennäismaat olivat pieni, 0,76 miljoonan tonnin hiilinielu.

Sen sijaan turvemaan hiilidioksidipäästöt olivat 9,71 miljoonaa tonnia ja metaanipäästöt 1,91 miljoonaa tonnia, mikä saa metsämaan nielut asettumaan 0,15 miljoonaan tonniin.

Puustoon sitoutui aiempaa vähemmän hiilidioksidia. Kuva: Sanne Katainen

Pienentyneeseen metsämaan hiilinieluun vaikuttivat etenkin se, että puustoon sitoutui vähemmän hiilidioksidia kuin aiemmin. Se johtuu sekä kasvaneita hakkuista että puuston kasvun hidastumisesta. Vuoden 2024 hakkuukertymä ja kokonaispoistuma olivat prosentin edellisvuotta suuremmat.

Kivennäismailla maahan päätyvää kariketta on aiempaa vähemmän, mikä pienensi hiilen kertymistä maaperään ja karikkeeseen. Ojitetuilla turvemailla maaperäpäästöt kasvoivat edelleen, sillä lämpötilat ovat pitkällä aikavälillä jatkaneet nousuaan, mikä kiihdyttää turpeen hajoamista maaperässä.

Lopullinen arvio vuoden 2024 hiilinieluista julkaistaan ensi vuoden maaliskuussa.

Vuoden 2024 pikaennakkotietojen mukaan maankäyttösektorin nettopäästö 13,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Pikaennakkotiedot julkaistaan toukokuussa, ja ne tarkentuvat ajan mittaan. Siksi arvio maankäyttösektorin päästöistä vuodelta 2024 on muuttunut.

Vuoden 2023 tuloksissa ennakkotiedot ja kasvihuonekaasuinventaariot lopulliset tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan.