Hanhien laidunnus ei pääty syksyyn – kilpailu ravinnosta lehmien kansa jatkuu meren toisella puolen koko talven

Ruutukaappaus My Kuh Tube -kanavan Youtube-videolta

Hanhiparvi lentää Amos Veneman mailla vuonna 2017.

Nurmia ja viljanoraita popsivat hanhet aiheuttavat harmaita hiuksia viljelijöille muuallakin kuin Itä-Suomessa.

Kun hanhisesonki päättyy täällä syysmuuttoon, se alkaa loka-marraskuussa Pohjanmeren rannikolla ja kestää kesäkuulle saakka.

Luoteisen Saksan Friisinmaan rannikolla voimakkaimmin runsastuneita lajeja ovat merihanhi, tundrahanhi ja valkoposkihanhi.

Agrarheute.comin jutussa lypsykarjatilallinen Amos Venema kertoo kokemuksistaan hanhista.

"Aikoinaan vaarantunut hanhipopulaatio on elpynyt viime vuosina voimakkaasti suojelun ansiosta. Nyt ne kilpailevat suoraan ravinnosta lypsykarjamme kanssa", Venema kertoo.

Venema joutuu turvautumaan ostorehuun, kun aiemmin omien maiden rehu riitti karjalle.

Viime vuosina tappiota on kertynyt keskimäärin 50 000 euroa vuodessa.

Venema on vaatinut vahingonkorvauksia Ala-Saksin osavaltiolta. Osavaltio on myöntänyt 39 000 euron korvauksen. Maksajana olisi ympäristöministeriö, mutta se on valittanut korvaussummasta oikeuteen.

Venema todentaa tuhoja laitumille asettamiensa häkkien avulla. Häkin sisällä ruoho yltää nilkkaan, sen ulkopuolella hanhet ovat laiduntaneet kasvit nokkiinsa maanrajaan saakka.

Venema kertoo hanhista ja muista tilansa asioista My Kuh Tube -nimisellä Youtube-kanavallaan.

Lue lisää:

Agrarheute.comin uutinen