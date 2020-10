Markkinakatsaus: Viljapörssin ralli kiihtyi, kotimaassa vedettiin viime viikolla henkeä

Kansainvälisillä markkinoilla on useita hintoja nostavia tekijöitä, mutta kestävätkö ne?

Carolina Husu

Kuivuus nostaa hintoja maailman viljamarkkinoilla. Arkistokuva Suomesta kesältä 2018.

Viljamarkkinoiden nousu on jatkunut. Pariisin hyödykepörssissä joulukuun vehnänoteeraus ylitti perjantaina iltapäivällä 209 euroa tonnilta.

Venäjällä kuivuus on vaivannut syyskylvöjä. Siten kuluvan syksyn sadon myynnissä ei ole kiirehditty, mikä on nostanut vehnän hintaa Mustanmeren alueella merkittävästi elokuun jälkeen.

Markkinoilla on epäilyjä, että Venäjä tulee jossain vaiheessa rajoittamaan viljan vientiään turvatakseen saatavuuden kotimarkkinoillaan.

Myös Yhdysvalloissa on kuivaa ja syysviljojen oraat heikkoja. Näkymät voivat kuitenkin vielä parantua huomattavasti.

Rapsin hintaa lannistaa koronan heikentämä kysyntä. Pariisin hyödykepörssissä marraskuun noteeraus oli perjantaina 389 euroa tonnilta. Hinta on noussut elokuusta mutta on nyt samaa luokkaa kuin alkuvuodesta.

Soijan kysyntä Amerikoista Kiinaan on ollut hyvässä vedossa.

Kotimaassa hintataso ei merkittävästi viikossa muuttunut. Sadon määrä- ja laatutiedot tarkentuvat koko ajan.

Koronatilanteen paheneminen monissa maissa voi aiheuttaa jälleen keväällä nähtyä ruuan hamstrausta.

Markkinoilla muun muassa appelsiinimehun, kahvin, kauran ja vehnän futuurihinnat ovat lähteneet uudestaan nousuun.

Tosin muitakin syitä korotuksille voi löytyä kuin korona. Etenkin viljoja ohjaa tällä hetkellä enemmän sää eri puolilla maailmaa.

Futuurikauppaan vaikutusta voi olla myös Yhdysvaltojen presidentinvaaleilla.

Gallupeja johtaa demokraattien Joe Biden. Sijoittajat saattavat nyt siirtää varojaan osakemarkkinoilta esimerkiksi maataloushyödykkeisiin, joiden arvon uskotaan säilyvän varmemmin kuin herkästi ailahtelevien pörssiosakkeiden.

Sijoittajien silmissä republikaanien Donald Trump voi olla toivotumpi presidentti muun muassa hänen kuluvalla kaudellaan tekemien veroalennusten ansiosta.

Perinteisestikin republikaanit ovat olleet sijoittajien suosiossa. Heidän odotetaan olevan yrityselämälle myötämielisempiä kuin demokraattien.

Jää nähtäväksi, onko maatalouden hyödykemarkkinoilla muodostumassa nyt useista eri syistä kupla, joka aikanaan puhkeaa.

Monet asiantuntijat arvioivat tuottajahintojen nousevan maailmalla ensi vuonna, mutta ei niin paljon kuin miltä futuurimarkkinoilla nyt näyttää.

Ensi vuonna koronapandemian odotetaan helpottavan, mikä tukisi talouskasvua ja nostaisi hintoja.

Eurooppaan epävarmuutta tuo Britannian EU-ero brexit.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin eroneuvotteluille asettama takaraja meni torstaina, mutta perjantaina kaikki oli edelleen auki ja epäselvää. Se ei sinänsä yllätä kesästä 2016 alkaen veivatussa erosaagassa.

Brexitiin on hankalaa varautua, kun ei tiedetä, mitä on tulossa. Pahimpaan varautumisesta tuskin on haittaa.

Sianlihan hinta on edelleen laskussa Euroopassa.

EU-maiden keskihinta e-luokan sianlihalle on lokakuun alussa laskenut 1,40 euroon kilolta.

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) vaivaamassa Saksassa hinta on 1,31 euroa kilolta. Viime vuonna kahteen euroon kivunnut hinta on vain muisto, tauti ja sen aiheuttamat vientirajoitukset sulattivat hinnasta kolmanneksen pois.

ASF:n lisäksi koronavirus vaivaa Saksan liha-alaa. Teurastamoja on jälleen suljettu työntekijöiden sairastumisten takia, ja varotoimenpiteiden takia auki olevissakin laitoksissa teurastusmäärät ovat vähentyneet.

Tilanne aiheuttaa ruuhkaa, ja sikatilat ovat ongelmissa kasvavan eläinmäärän takia.

Suomessa hinta on laskenut 1,65 euroon kilolta. Keväällä lihatalot kertoivat pyrkivänsä nostamaan tuottajahintaa kesän ja syksyn aikana. Tilanne markkinoilla on sen jälkeen muuttunut.

Hinta nousi kesällä korkeimmillaan 1,74 euroon kilolta, selviää EU:n tilastoista. Vuodentakaiseen verrattuna hinta on nyt vajaan prosentin alempi.

Tanskassa hinta on laskenut viime syksyyn verrattuna 14 prosenttia 1,55 euroon kilolta.

Yhdysvaltain maatalousministeriö Usda arvioi, että Kiinan sianlihantuotanto putoaa tänä vuonna ennätysalhaiseksi ASF:n takia mutta elpyy ensi vuonna.

Usda arvioi, että tänä vuonna Kiina tuo sianlihaa muista maista 4,3 miljoonaa tonnia, mutta ensi vuonna määrä putoaa 3,7 miljoonaan tonniin.

Kiinan tavoitellessa korkeampaa omavaraisuutta lihassa se tuo entistä enemmän soijaa muun muassa Brasiliasta ja Yhdysvalloista. Se pitää soijan hintaa ensi vuonna vahvana, arvioi Usda.