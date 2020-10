Luomakosken tilalle toistamiseen kultainen mitali laatumaidosta – mitalijuhlat siirtyivät koronan takia ensi kevääseen

Luomakosken tilan navetassa on tuotettu E-luokan maitoa 50 vuotta. Samaan ylsi tänä vuonna vain kaksi muuta tilaa.

Rami Marjamäki

Luomakosken tilalla töihin osallistuu omien vahvuuksiensa mukaan koko perhe: Mika (takana) hoitaa traktorihommia, Annika (edessä vasemmalla) hoitaa eläimiä. Liisa ja Markku Ojakoski veivät lapset navettaan pienestä pitäen.

Ellei koronaepidemia olisi pistänyt keväällä Suomea säppiin, jämijärveläisen Luomakosken tilan tuottajapariskunta Markku ja Liisa Ojakoski olisi vastaanottanut Walter Ehrströmin säätiöltä jo toisen kultamitalinsa huippulaatuisen maidon tuottamisesta.

Ensimmäisen kerran Ojakosket saivat Walter Ehrströmin säätiön kultamitalin vuonna 1995 tuotettuaan korkeimman laatuluokan maitoa yhtäjaksoisesti 25 vuoden ajan.

Nyt 25 vuotta myöhemmin säätiö myöntää heille jälleen kultamitalin. Nyt E-luokan maitoa on tuotettu tilalla yhtäjaksoisesti jo 50 vuoden ajan.

E-luokan vaatimukset täyttääkseen maidossa pitää olla matalat solu- ja bakteeriluvut eikä siinä saa esiintyä mikrobilääkeainejäämiä tai muita vieras­aineita.

Jotta tähän päästään, tuotanto-olosuhteiden on oltava sen mukaiset, Markku Ojakoski toteaa vaatimattomasti.

Matala bakteerimäärä edellyttää tilalta hyvää lypsyhygieniaa, lypsylaitteiston puhtautta sekä huolellista maidon käsittelyä ja säilytystä. Solumäärä puolestaan kertoo lehmän utareiden terveydestä: jos lehmä kärsii utaretulehduksesta, maidon solupitoisuus kasvaa.

Tilalla pitää olla myös hyväksytty laatujärjestelmä. Luomakosken tila on kuulunut laatujärjestelmään yli kymmenen vuoden ajan.

Tilan pitää kuulua Nasevaan, joka on nautatilojen terveydenhuollon kansallinen seurantajärjestelmä. Naseva edellyttää, että tilalla on eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuolto­sopimus ja eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden terveydenhuoltokäynnin.

Luomakosken tila on sitoutunut myös eläinten hyvinvointikorvaukseen. Sen tilakohtaisista toimenpiteistä Ojakosket ovat valinneet muun muassa vasikoiden pito-olosuhteiden parantamisen ja nautojen pitkä­aikaisemman laidunnuksen laidunkaudella.

Vaikka Luomakosken tila saa tunnustuksen 50 vuoden yhtäjaksoisesta laatutyöstä, nykyinen isäntäpari toki ei ole aivan viittäkymmentä vuotta tuottanut tilalla maitoa.

Laatutyön aloittivat 50 vuotta sitten nykyisen isännän, Markun, vanhemmat.

Tila oli syntynyt 1940–50-luvuilla lohkomalla Ojakosken kantatilasta Markun vanhemmille yhdeksän hehtaaria peltoa ja 23 hehtaaria metsää. He kasvattivat vähitellen tilan peltoalaa 16:een ja metsäalaa 40 hehtaariin.

Maidontuotanto alkoi vastavalmistuneessa navetassa vuonna 1960, ja maito toimitettiin silloiseen Jämijärven osuusmeijeriin.

Markku Ojakoski otti tilan sukupolvenvaihdoksessa haltuunsa vuonna 1985. Tila laajeni vuonna 1992, kun Ojakosket ostivat parin kilometrin päässä sijainneen Liisan kotitilan peltoineen.

Tilaa on laajennettu myös ostamalla lisäpeltoa naapureilta sekä raivaamalla. Peltoa on nykyisin 55 hehtaaria ja metsää saman verran.

Pellot ovat olleet luomussa kaksikymmentä vuotta.

Tilan ohella myös sen maidon vastaanottava meijeri on kasvanut ja muuttunut. Jämijärven osuusmeijerin jälkeen maito toimitettiin ensin Maito-Pirkkaan Tampereelle. Fuusioiden myötä maidon osoitteeksi on tullut Osuuskunta Länsi-Maito, joka toimii Valio Oy:n maidonhankintaosuuskuntana.

Rami Marjamäki

Markku Ojakoski on isännöinyt Luomakosken tilaa vuodesa 1985.

Tilalla on parikymmentä lypsävää ja nuorkarja. Nykyinen parsinavetta on valmistunut jo vuonna 1972, mutta säännöllisillä peruskorjauksilla se on pidetty ajanmukaisena.

Tilan isäntäväki huolehtii työvaiheista itse säilörehun tekoa lukuun ottamatta. Se on ulkoistettu urakoitsijalle.

Apuna tilan töissä on myös jälkikasvu sen minkä koulunkäynniltään ehtii.

Kolmesta lapsesta vanhin, 19-vuotias Marika, pääsi keväällä ylioppilaaksi ja opiskelee ensimmäistä vuotta eläinlääkäriksi Helsingin yliopistossa.

Vuotta nuorempi Mika opiskelee kolmatta vuotta Kauhajoen maatalousoppilaitoksessa ja nuorin, 15-vuotias Annika on peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Isoveljensä tavoin myös hänellä on suunnitelmissa maatalousopinnot Kauhajoella.

Rami Marjamäki

Valion maitotila -kyltti pihatien varressa toivottaa tilalle tulijan tervetulleeksi.