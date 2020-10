Suoja-aidat eivät pitäneet Saksassa - ASF levisi aidatulta alueelta länteen

Petteri Kivimäki

Tautiin kuollut pikkupossu tyhjensi saksalaisten toiveita sikaruton saamisesta kuriin. Menehtyneen possun emä ja sisarukset saattavat levittää tautia.

Tiukat eristystoimet ja runsaan viiden kilometrin suoja-alue eivät pitäneet afrikkalaista sikaruttoa Saksassa. Perjantaina vahvistui, että alkuviikolla kuolleena löytynyt pikkupossu menehtyi sikaruttoon.

Löytöpaikka sijaitsee Klein Briesenin lähellä, 25 kilometriä länteen ensimmäisestä tautipesäkkeestä Puolan rajan tuntumassa.

Kahden aiemman ydinalueen ympärille on rakennettu pitäviksi oletetut suoja-aidat ja kaikki alueen sisälle jääneet villisiat on pyritty metsästämään. Kiinteitä aitoja on vedetty yli 55 kilometriä.

Pikkupossun löytyminen herättää huolta siitä, että sen emä ja sisarukset saattavat levittää tautia edelleen.

Viranomaiset laajensivat välittömästi suoja-aluetta länteen ja perustivat uuden ydinalueen löytöpaikan ympärille. Se merkitsee tiukkoja rajoitustoimia sadoille maatiloille. Lisäksi tiloilta ei voi enää toimittaa lihaa alueen ulkopuolelle.

Suoja-alue yltää jo puoliväliin Puolan rajalta kohti Berliiniä. Uusi ydinalue rajataan ensin sähköaidalla ja myöhemmin kiinteällä aidalla.

Brandenburgissa puolustusvoimat on pyydetty apuun haravoimaan maastoa ja etsimään mahdollisesti tautiin kuolleita eläimiä. Viranomaiset epäilevät, että uusi tartuntoja löytyy lisää ensimmäisten suoja-alueiden ulkopuolelta.

Pikkupossun lisäksi perjantaina varmistui 10 uutta ASF-tapausta, mikä nosti tartuntojen määrän 114 villisikaan. Ensimmäinen ASF-tapaus kirjattiin 10. syyskuuta.

Uusista ASF-löydöistä uutisoi Agrarheute-lehti perjantaina hieman ennen viittä: Infizierter Frischling außerhalb der Kernzone entdeckt