Suomalaiset minkkitarhat ovat välttäneet koronan, mutta Ruokaviraston seuranta jatkuu ainakin ensi kesään

Kotimaassa minkki- ja supikoiratarhat ovat välttyneet koronavirustartunnoilta. Tarhojen seurantaa jatketaan, kunnes epidemia on selätetty.

Johannes Tervo

Keväästä asti jatkuneet varotoimet ovat estäneet koronaviruksen pääsyn suomalaisille turkistarhoille.

Suomalaisilta minkkitarhoilta ei löytynyt koronavirusta. Ruokavirasto kertoi asiasta tänään maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa. Koronaviruksen varalta seurattiin 30 suomalaista minkkitarhaa. Kaikki tutkituista näytteistä olivat negatiivisia.

"Turkistarhoilla on toteutettu keväästä asti tehostettuja tautisuojaus- ja hygieniatoimenpiteitä, joilla näyttää olleen vaikutusta minkkien tartuntojen estämisessä", tiedotteessa kerrotaan.

Ruokaviraston mukaan tehostettua seurantaa jatketaan siihen asti, että koronavirusepidemia on saatu hallintaan.

Ruokavirasto testasi 30 minkkitarhaa kymmenen kunnan alueella Kalajoella, Kauhavalla, Kaustisella, Kokkolassa, Korsnäsissä, Mustasaaressa, Närpiössä, Pedersöressä, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrissä.

Alustavien kartoitusten jälkeen Ruokavirasto käynnistää seurannan. Seuranta koskee kaikkia turkistarhoja, jotka kasvattavat minkkejä tai muita näätäeläimiä ja suomensupia. Seurannan on määrä jatkua vähintään vuoden 2021 kesään saakka. Seurantasuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Jos turkistarhan eläimissä todetaan koronavirustartunta, Ruokavirasto määrää tarhan minkit ja muut näätäeläimet sekä supikoirat lopetettavaksi.

Turkistarhaajien tulee lähettää itsestään kuolleita tai heikkokuntoisina lopetettuja turkiseläimiä säännöllisesti Ruokavirastoon laboratorioon tutkittavaksi. Näytteiden lähettämisestä annetaan tarkemmat ohjeet myöhemmin. Ruokavirasto vastaa näytteiden tutkimuskustannuksista.

Lisäksi kunnaneläinlääkärit toteuttavat turkistarhoilla näytteenottoja, joissa otetaan näytteitä myös elävistä eläimistä. Näyteitä otetaan, jos turkistarhalla epäillään koronavirustartuntaa eläinten oireiden takia, jos eläinten kuolleisuus on tarhalla kohonnut tai jos tarhalla työskentelevällä tai asuvalla henkilöllä on todettu koronavirus.

Näytteitä voidaan ottaa myös, jos turkistarhalta ei ole lähetetty Ruokavirastoon kuolleita eläimiä tutkittavaksi tai jos turkistarhalta myydään muille tarhoille jalostus- tai siitoseläimiä.

Epäilyn perusteella tehtävä näytteenotto on jo nyt käytäntönä. Kahden muun näytteenoton osalta annetaan ohjeet lähiaikoina. Näytteet otetaan ja tutkitaan valtion kustannuksella.

Koronavirus tarttuu herkästi ihmisistä minkkeihin. Myös suomensupi voi saada tartunnan. Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Lisäksi koronavirusta on todettu minkeissä Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.