Suomen vanhimman Reko-renkaan myynti kolminkertaistui saman tien koronan iskiessä

Jaana Kankaanpää

Martti Hilden ja Marjukka Naakka hakivat tilaamansa jauhelihapaketin tiistai-iltana Atte Raidalta Espoon Kauklahden Reko-jakelusta.

"Meidän Reko-renkaassa viime vuoden alku sujui edellisvuoden malliin. Mutta kun korona maaliskuussa iski Suomeen, tilaukset kolminkertaistuivat heti."

Näin kertoo Thomas Snellman, yksi Pietarsaaren Reko-renkaan ylläpitäjistä ja koko Reko-idean isä.

Snellman seuraa tiiviisti oman konseptinsa leviämistä uusiin maihin. "Tilanne on ollut suunnilleen samankaltainen ympäri maailman", hän arvioi.

Suomen vanhimmassa Reko-renkaassa Pietarsaaressa jakelupäivä oli vielä viime vuoden alussa kerran kahdessa viikossa. Maaliskuussa oli pakko siirtyä viikoittaiseen jakoon, jotta väkimäärä pysyisi hallinnassa.

Myynti pysyi edellisvuoteen nähden kolminkertaisena maaliskuusta toukokuuhun. Kesällä palattiin normaalilukemiin, kun koronatilanne hellitti.

"Kun toinen aalto syksyllä tuli, myynti nousi taas lähes tuplaksi edellisvuoteen verrattuna, ja siinä se on pysynyt", Snellman kertoo. "Meidän renkaan koko viime vuoden liikevaihto oli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna."

Tänä vuonna jakoja tosin on ollut vasta yksi, ja se oli melko hiljainen.

Mikä Rekoissa vetoaa korona-ajan kuluttajiin? Syitä on Snellmanin mukaan useita.

"Viime vuoden maaliskuussa jauheliha loppui kaupoista. Ihmiset huolestuivat ja pelkäsivät ilmiön laajenevan. Lähdettiin etsimään, mistä ruokaa saa, jos ei kaupasta."

Snellman arvelee myös, että tietyt ihmiset eivät halua käydä kaupoissa, koska katsovat, että korona leviää helpommin sisätiloissa.

Korona saattoi myös aiheuttaa samantapaisen ilmiön kuin aikanaan Helsingin traktorimarssi. Osa ihmisistä ryhtyi pohtimaan oman ruuantuotannon merkitystä ja tuottajien toimeentuloa.

"Osa haluaa, että tuottaja saa ruuan hinnasta suuremman osuuden ja ostaa siksi Rekosta, jossa ei ole välikäsiä."

Reko-renkaita on nyt 14 eri maassa neljällä eri mantereella, Snellman kertoo. Jäseniä niissä on hiukan yli kaksi miljoonaa.

Toiminnan liikevaihdoksi Snellman arvioi 100 miljoonaa euroa.

Ruotsissa toiminta on jo paljon laajempaa kuin Suomessa. "Siellä omavaraisuus on alhainen, ja jauhelihapula oli keväällä paljon Suomea kovempi. Se nosti Rekojen myyntiä räjähdysmäisesti."

Australia tuli Reko-maiden joukkoon keväällä. Samaan aikaan toiminta lähti kunnolla liikkeelle myös USA:ssa.

"USA:sta minuun on otettu yhteyttä ainakin kymmenestä eri osavaltiosta. Siellä viranomaiset sulkivat Farmers Marketeja, joilla viljelijät myivät tuotteitaan. Rekot kuitenkin sallittiin, koska ne toimivat take away -periaatteella: kaikki on tilattu etukäteen ja käydään vain hakemassa."

Snellman kertoo hakeneensa parin USA:laisen ryhmän jäseneksi voidakseen seurata niiden toimintaa. "Ihan samalla lailla ne näyttävät toimivan kuin meillä."

Tuorein Reko-maa on Romania, johon Snellman ei kuvitellut konseptin sopivan. "Mutta siellä on koettu todella vauhdikas alku."

Snellmanin mukaan hänelle sanotaan usein, että onhan teillä paljon jäseniä, mutta harva ostaa tuotteita.

"Voi se olla totta. Mutta Rekoilla on paljon hyviä oheisvaikutuksia. Ne ovat mahtava mainosikkuna maaseudulle ja ovat luoneet paljon hyviä yhteyksiä maaseudun ja kaupunkilaisten välille."

"Sekin on iso arvo, että 85–90 prosenttia kaikista meidän jäsenistä käy joka kuukausi katsomassa sivuja. Tuotteet, tuottajat ja toiminta kiinnostavat valtavasti."

Galloway-naudan lihaa tuottava Atte Raita kertoo, ettei korona-aika ole vaikuttanut tilan Reko-myyntiin suuntaan eikä toiseen. Edes kysynnän rakenne ei ole muuttunut, vaikka voisi ajatella, että etätöissä olevilla on aikaa haudutella eri ruhonosia nopeiden jauheliharuokien sijaan. "Jauheliha on meidän tuotteista edelleen ehdoton suosikki."

Raidan yritys, Kurjen Galloway, toimii Naantalin Velkuan saaressa. Tällä hetkellä tilalla on noin 170 gallowayta ja se on Suomen suurin alallaan.

Teurastus ja lihan käsittely on ulkoistettu, mutta myynnin ja jakelun tila hoitaa itse. Teurastamoksi on valittu Paimion teurastamo, sillä stressittömästi ulkona kasvaneita nautoja ei haluta kuljettaa pitkiä matkoja.

Lihan leikkuun ja pakkaamisen hoitaa Lindeli Group ja makkaran teon Dynamet Oy.

Raita muistaa aikanaan ajatelleensa, että Reko-renkaat saattavat olla hetken muotijuttu. Niin ei käynyt, vaan niiden merkitys on säilynyt.

Kurjen Gallowayn tuotteista myydään Rekojen kautta noin 60 prosenttia. Viikoittain kierrettäviä jakelupaikkoja on kymmenkunta. Kaikkiaan vieraillaan noin 30 eri Reko-jaossa Turun ja Helsingin seudulla.

Kun tila sijaitsee saaressa lauttamatkan takana ja lautta kulkee vain 7–8 kertaa päivässä, jakelu vaatii melkoisesti työtä. "Tällä työmäärällä lihasta on saatava hyvä kate."

Reko-renkaiden ideana on poistaa välikädet tuottajan ja kuluttajan väliltä. Näin tuottaja saa paremman hinnan.

Kuluttajalle Reko tarjoaa mahdollisuuden hankkia tuoretta ruokaa, jonka tuotantotavasta hän voi kysyä suoraan tuottajalta. Erikoisrodun lihalle konsepti sopii hyvin.

Raita kertoo, että eläinten olot kiinnostavat asiakkaita. Lisäksi he kehuvat vähärasvaisen lihan voimakasta, riistamaista makua.