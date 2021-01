Valtra miehitti suosituimpien traktorimallien listan

Kärkikymmenikössä on seitsemän Valtraa ja yksi John Deeren, Claas ja New Holland.

Valtran T174-malli on viime vuoden tapaan Suomen myydyin traktorimalli. Kahtena edellisenä vuonna ykkössijan nappasi samantehoinen N-sarjan Valtra N174.

Valtran iso markkinaosuus (48 prosenttia) näkyy viime vuoden suosituimpien traktorimallien listalla, vaikka merkin markkinaosuus aleni.

Myydyimpien traktorimallien kärkikymmenikköön yltää seitsemän Valtraa sekä yksi John Deeren, Claasin ja New Hollandin traktorimalli.

Tiedot on poimittu Traficomin rekisteröintiaineistosta.

Valtan vajaan 200 hevosvoiman T174- ja N174 -mallit pitävät mallitilaston kärkipaikkaa. T-sarjalaista rekisteröitiin 102 ja pienemmän N-sarjan lippulaivaa 89 kappaletta. Samat mallit olivat kärjessä myös vuotta aiemmin.

Suosituimpien mallien lista kertoo myös traktorikoon kasvusta. Kärjessä oleva Valtra-kaksikko on alle 200 hevosvoiman traktoreita ja tilaston kolmas John Deeren 6155 yltää niukasti 200 hevosvoiman yläpuolelle.

Seuraavat sijat menevät 150–200 hevosvoiman malleille.

Valtran tehokkain kolmesylinterinen A94 on kärkikymmenikössä ainoa, jonka maksimi teho on alle sata hevosvoimaa.

Vahva nousija on Hankkijan edustukseen siirtynyt Claas, jonka suosituin Arion-mallisto on listalla viidentenä. Arionien valikoima on laaja ja tehoalue yltää runsaasta 100 hevosvoimasta yli 200 hevosvoimaan.

Valtran asema korostuu, jos listalle kelpuutetaan vain yksittäisiä malleja, ei mallisarjoja kuten Claasin Arion ja New Hollandin T6. Silloin mukana olisi 9 Valtraa ja yksi John Deere.