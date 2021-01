Saksa valmistautuu lopettamaan kukkopoikien massalopetukset ensimmäisenä maana maailmassa

Sanne Katainen

Kananmuna-ala Suomessa seuraa, miten tipujen sukupuolen jo munasta tunnistavat teknologiat maailmalla kehittyvät ja miten niitä otetaan käyttöön. Toistaiseksi luotettavaa ja kustannuksiltaan kohtuullista menetelmää ei ole.

Saksa on ensimmäinen maa maailmassa, joka on kieltämässä kukkopoikien lopettamisen kuoriutumisen jälkeen. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

Maan hallitus on hyväksynyt asiaa koskevan lakiehdotuksen. Seuraavaksi sen käsittelee parlamentin alahuone eli Bundestag.

Saksan maatalousministeri Julia Klöckner pitää lakiehdotusta merkittävänä askeleena eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ministerin mukaan Saksa haluaa olla esimerkkinä muille, The Guardian kertoo.

Saksassa lopetetaan vuodessa kymmeniä miljoonia kukkopoikia.

Saksa on aktiivisesti lobannut asiaa yhdessä Ranskan kanssa, kertoo Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina. ”Saksassa kielto astuu voimaan ensi vuoden alussa ja sitä täydennetään vuoden 2024 alussa.”

Kukkopoikaset tapetaan pian niiden kuoriuduttua, koska niille ei ole käyttöä kananmunien tuotannossa.

Eläinsuojeluaktivistit ovat Saksassa kampanjoineet vuosia, jotta kukkotipujen lopettamisesta luovuttaisiin. Kananmunantuottajat ovat vedonneet siihen, että muuta edullista ja käytännöllistä vaihtoehtoa ei ole, The Guardian kirjoittaa.

Saksan elintarvike- ja maatalousministeriö onkin varannut 6,5 miljoonaa euroa sellaisten tekniikoiden kehittämiseen, joiden avulla tipujen sukupuoli voidaan määrittää kananmunasta.

Saksalainen Seleggt kertoi jo vuonna 2018 kehittäneensä laseravusteisen teknologian, jonka avulla kananpoikien sukupuoli voidaan selvittää munasta. Foodwatchin toimitusjohtajan Martin Rückerin mukaan kukkopoikien lopettamisesta luopuminen ei muuta munivien kanojen pitoon liittyviä ongelmia.

Haminan mukaan Saksan päätöstä voi pitää ”varsin rajuna”, sillä luotettavaa ja kustannusvaikutuksiltaan kohtuullista teknologiaa sukupuolen määrittelyyn ennen kuoriutumista ei ole nykyisin olemassa. Niitä kuitenkin kehitetään jatkuvasti ympäri maailmaa.

”Saksassa lajittelu perustuu biomarkkereihin eli hormonitasojen mittaukseen. Muita mahdollisia menetelmiä ovat spektroskopiaan ja geenien muokkaukseen perustuvat menetelmät, mutta kaikki menetelmät ovat vielä keskeneräisiä. Kananmuna-ala seuraa Suomessa aktiivisesti teknologioiden kehittymistä sekä käyttöönottoa maailmalla.”

Suomessa poikasten sukupuolilajittelu tehdään heti kuoriutumisen jälkeen. Menetelmä on Haminan mukaan erittäin tarkka ja virheitä tapahtuu todella vähän.

Kukkopoikien kasvattaminen elintarvikekäyttöön on Haminan mukaan mahdollista, mutta maailmallakin erittäin harvinaista.

Se on hänen mukaansa sekä epätaloudellista että ympäristövaikutuksiltaan saavutettua hyötyä heikompi ratkaisu. Kymmenen viikon kasvatusaikana teuraspaino jää reiluun kiloon.

”Oma lukunsa on markkina. Sille tuskin on kysyntää.”

Yksi mahdollinen toimintalinja voisi olla myös jalostaa kanarotu, joka soveltuisi sekä munintaan että lihantuotantoon.

”Valitettavasti nämä ominaisuudet eivät oikein mahdu samaan eläimeen”, Hamina toteaa. ”Hyvä munija ei tuota riittävästi lihaa ja päinvastoin, jolloin sekä munakilon että lihakilon ympäristövaikutukset kasvavat. ”

Sveitsi kielsi viime vuonna elävien poikasien murskaamisen, mutta sallii edelleen niiden lopettamisen kaasuttamalla, The Guardian kertoo.

