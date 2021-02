Joutsenolainen viljelijä vie luomurypsinsä Saksaan – 1,5–kertainen hinta ja ostaja maksaa rahdin

Olli-Pekka Härmä

Juuso Joonan Tyynelän tilalla syysrypsi on merkittävä ja kannattava osa viljelykiertoa. Merkitystä on sekä korkealla sadolla että hyvällä vientihinnalla.

Luomurypsistä on mahdollista saada Saksassa 1,5 kertaa kotimaan markkinoita parempi hinta, kertoo joutsenolainen maanviljelijä Juuso Joona.

"Ero on yli 300 euroa tonni. Se on hyvin merkittävä, kyllähän se huomattavasti vaikuttaa viljelyn kannattavuuteen."

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n seurannan mukaan Hankkija maksaa Suomessa luomurypsistä 570 euroa tonnilta. Joonan mainitseman hintaeron perusteella Saksasta saatu hinta on lähes 900 euroa tonnilta.

Joona on nyt toista vuotta vienyt luomurypsiä Saksaan yhteistyössä muutaman muun viljelijän ja yhteistyökumppanin kanssa. Vientiin on lähtenyt kunakin vuonna joitakin satoja tonneja satoa. 25 tonnin kertakuormat kulkevat suursäkeissä puoliperävaunuissa. Myös irtotavaran vientiä konteissa on kokeiltu. Suursäkit mahdollistavat useamman viljelijän sadon keruun samaan kuormaan.

Seuraavalla sadolla vientiä on tarkoitus laajentaa osana Kymen Luomu -osuuskunnan hanketta.

Joonan mukaan viennin avaamisessa on ollut apua Saksan paikallistuntemuksesta ja kielitaidosta. Ne auttoivat löytämään useita ostajakandidaatteja, joita voi kilpailuttaa keskenään.

Joonan tavoittamat ostajat tekevät rypsistä korkealaatuisia ruokaöljyjä. Puriste menee rehuksi, kuten Suomessakin. Ostajat ovat tarkkoja laadusta ja sopimusehdot ovat tiukat. Jos esimerkiksi erän laatu ei vastaa etukäteen otettua näytettä, myyjän on haettava kuorma pois.

"Laadulla on ehdottomasti merkitystä. Useamman lähinnä itä- ja kaakkoissuomalaisen maanviljelijän eristä toimitetuista näytteistä muutamia on hylätty. eristä näytteitä on mennyt hylkyyn. Ne ovat olleet kevätrypsejä. Tämäkin kannustaa syysöljykasvien viljelyyn."

Joonan mukaan vaikuttaa siltä, että Saksan oma luomurypsin tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää. Hintaan voivat vaikuttaa myös kuivuuden heikentämät satovuodet Saksassa. Joonan mukaan hinta on ollut kolme viime vuotta varsin vakaa.

"Ja on huomattava vielä, että ostaja maksoi ja järjesti rahdin."

Rahtikustannukset Saksaan eivät Joonan mukaan kuitenkaan ole täysillä kuormilla sen suuremmat kuin kuljetuksissa Itä-Suomesta Länsi-Suomeen.

Juuso Joonan Tyynelän tilalla syysrypsi on ollut viime vuosina onnistunut valinta.

"Olemme panostaneet rypsiin viime vuosina paljon ja saaneet myös korkeita satoja. Se on silloin hyvin kannattava osa viljelykiertoa. Korkea-arvoinen sato on kannattavan viljelyn edellytys.

Joonan mielestä kotimaan hintataso ei ole tyydyttävä muillakaan kasveilla. Vientipotentiaalia saattaisi olla esimerkiksi elintarvikekauralla ja speltillä.