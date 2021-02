Vietnam kertoo aloittavansa rokotteen valmistamisen afrikkalaista sikaruttoa vastaan – kaupallinen tuotanto alkaa kevätkesällä

Jaana Kankaanpää

Kaupalliseen tuotantoon luvattua rokote perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimustyöhön, jonka tuloksia Vietnam lisenssin turvin käyttää hyödykseen.

Vietnam on ensimmäisenä maana maailmassa kertonut aloittavansa kaupallisen rokotteen valmistamisen afrikkalaista sikaruttoa vastaan. Tavoitteena on, että tuotanto alkaa kevätkesällä, kertoo Vietnam Invest Review verkkosivuillaan. Rokotetta on tulossa neljä erilaista, kutakin 10 000 annosta.

Rokote on kehitetty Yhdysvalloissa tehdyn tutkimustyön pohjalta ja Vietnamilla on rokoteaihioon lisenssi. Valmistuksesta vastaa Vietnamin maatalouden ja maaseudun kehittämisen ministeriön alainen Navetco National Veterinary JSC.

Navetco kertoo kokeilleensa rokotetta 72 kahteen sikaan, joista yksikään ei sairastunut afrikkalaiseen sikaruttoon.

PigProgress ei verkkoartikkelissaan varauksetta suitsuta Vietnamin rokoteuutista. Sivuston mukaan julkisuudessa on esitetty koesikojen määräksi lähteestä riippuen 72 tai 25.

Jo vuonna 2019 Yhdysvaltojen maatalousministeriö USDA kertoi kehittäneensä rokotteen afrikkalaista sikaruttoa vastaan. Työn tuloksena syntyi rokotekandidaatti, joka on viralliselta nimeltään ASFV-G-AI177L. Se sisältää heikennettyjä ASF-viruksia

USDA:n tutkimuspalvelun Agricultural Research Service ARS:n eläintautikeskuksessa tohtori Douglas Gladue on yksi rokotteen prototyypin kehittäjistä.

Hän kertoo Pig Progressille, että Vietnamin rokote perustuu eläintautikeskuksen tutkimukseen, jonka Navetco on toistanut

Tohtorin mukaan on tavallista, että alkuperäisen tieteellisen perustyön jälkeen kaupalliset tahot astuvat mukaan kuvioihin ja aloittavat jatkokehityksen.

Tässä vaiheessa on selvitettävä esimerkiksi se, että säilyvätkö rokotteen alkuperäiset ominaisuudet massatuotannossa.

Useat lääkeyhtiöt ovat myöntäneet luvan USDA ASFV-G-I177L -rokotteen kehittämiselle, Glaude kertoo. Valitettavasti useimmat lisenssinsaajat eivät paljasta kehitystyönsä etenemisestä. Navetco on ainoa, joka on kertonut asiasta julkisuuteen, Glaude toteaa PigProgressille.

Afrikkalainen sikarutto ei valtioiden rajoja kunnioita, joten rokotetta se torjumiseen kehitetään eri puolilla maailmaa.

Esimerkiksi kiinalainen Harbin instituutti kertoi vuosi sitten maaliskuussa kehittäneensä turvallisen ja tehokkaan ASF-rokotteen, Instituutin tutkijat kertoivat. Suomalaiset asiantuntijat suhtautuivat kiinalaisten kertomiin rokoteuutisiin varauksella (MT 4.3.2020).

Myös Espanja on kertonut julkisuuteen rokotekehityksestään.

Toistaiseksi valmista kaupallista rokotetta ei ole markkinoilla. EU:ssa rokottaminen on kielletty.

