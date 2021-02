Ensimmäinen Suomessa, ehkä koko maailmassakin? WestFarmin emakkosikala toimii täysin ilman soijaa, kotimaisella valkuaisella

"Ympäristönäkökulma on meille erittäin tärkeä", sanoo yksi yhtiön omistajista, Henrik Holm.

Christoffer Thomasfolk

WestFarmin omistajat ovat vasemmalta Kjell-Göran Paxal, Anders Lillandt, Tomas Långgård ja Henrik Holm.

Maidon ja naudanlihan tuotannossa on Suomessa päästy eroon soijasta. Sioille ja siipikarjalle sitä vielä käytetään, mutta vaihtoehtoja haetaan koko ajan.

Maalahdessa sijaitseva WestFarm Oy lähti vuosi sitten testaamaan, miten porsastuotantosikalassa pärjätään ilman soijaa. Vuoteen mahtui takapakkejakin, mutta nyt kaikki sujuu mainiosti, Henrik Holm, yksi yrityksen neljästä omistajasta, kertoo.

Hänen mukaansa sianlihantuotannon hiilijalanjälkeä saatiin ruokintamuutoksen avulla leikattua 40 prosenttia.

Atrian arvion mukaan tila on ensimmäinen täysin soijaton emakkosikala Suomessa. "Ainakin tässä mittakaavassa ja tällä tuottavuudella", Atria Sika -linjan johtaja Jaakko Kohtala sanoo.

"Ja kansainvälisesti kyse on aivan ainutlaatuisesta jutusta. Esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole edes harkittu tällaista."

WestFarm Oy:n tuotanto käynnistyi keväällä 2012. Emakkosikalan tehtävänä oli tuottaa porsaita neljän omistajan, Holmin, Kjell-Göran Paxalin, Anders Lillandtin ja Tomas Långgårdin, lihasikaloihin.

Nykyään enää vain kahdella omistajista on lihasikala, Holm kertoo. WestFarmin vuotuisesta 16 000 välitysporsaan tuotannosta 40 prosenttia menee heidän sikaloihinsa ja 60 prosenttia muille yhteistyökumppaneille.

Kaikki porsaat jatkokasvatetaan teuraaksi saakka ilman soijaa.

WestFarmin porsastuotanto- ja kasvutulokset ovat olleet hyviä. Vieroitettujen porsaiden määrä emakkoa kohti vuodessa on 36, mikä on Suomen kärkituloksia. Uusia ideoita on aina lähdetty testaamaan ensimmäisten joukossa.

Niin myös soijattomuutta. Se käynnistyi Atrian ja A-Rehun aloitteesta.

Soija on sikojen rehuna laadukasta, mutta ympäristön kannalta sillä on huono maine. Varsinkin Etelä-Amerikassa tuotettu soija yhdistetään vahvasti sademetsien hävitykseen ja sitä kautta isoihin kasvihuonekaasupäästöihin.

"Ympäristönäkökulma on meille erittäin tärkeä", Holm kertoo.

Kokeilu käynnistettiin porsaiden imetyksen jälkeisestä ruokinnasta. Vuoden mittaan koko sikala emakoita myöten on siirretty soijattomaan ruokintaan.

Soijan valkuaisen korvaajiksi tulivat Altian Koskenkorvan tehtaan ohravalkuaisrehu ja kotimainen herne. Lisäksi seoksessa on viljaa sekä normaalit vitamiinit ja mineraalit.

Herne ja vilja tuotetaan yhtiön omistajien omilla pelloilla.

Muutos kohensi yrityksen bioturvallisuutta: Itse tuotettu herne on taatusti salmonellatonta, tuontisoijassa salmonellariski kummitteli jatkuvasti taustalla.

Soijasta luopuminen ei ollut yksinkertainen asia, varsinkaan kun kyse ei ole mistään pikkusikalasta vaan vajaan 500 emakon yksiköstä. Uusi ruokintamalli vaati pitkällistä testausta ja jatkuvaa rehureseptien säätämistä.

A-Rehulta saatiin koko ajan tukea, ja sikalan neljä työntekijää olivat täysillä mukana, Holm kiittelee.

Välillä tuli pieniä ongelmia, mutta nyt kaikki toimii. "Aivan yhtä hyvin kuin ennen ja osittain jopa paremmin", Holm sanoo.

Rehukustannus ei ole noussut vaan ehkä jopa hiukan laskenut, ja porsaiden kasvutulokset ovat jopa aiempaa paremmat. "Välityspaino on säilynyt, vieroituspaino ja päiväkasvu hiukan nousseet."

Minkäänlaista lisähintaa soijattomista välitysporsaista ei tällä hetkellä makseta.

"Soijan käyttö ja sademetsien kohtalo ovat aika kuumia aiheita", Holm pohtii. "Saa nähdä, realisoituuko soijattomuus jossain vaiheessa lisäarvona kuluttajien suuntaan tai viennissä."