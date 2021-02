Reko-myyjät pelkäävät korona-rajoitusten tiukentumista: "Bisnes käytännössä loppuisi", sanoo leipämyyjä

Rekojen suosio on kasvanut ja osalle tuottajalle ne ovat lähes ainoa tulonlähde.

Heidi Seppälä (oik.) saa elantonsa myymällä leipiä 5-6 Reko-renkaassa. Tuija Mustonen haki tilauksensa Mäntyharjun jakelusta perjantaina.

Reko-jakeluissa tuotteitaan myyvät yrittäjät ovat kuunnelleet pelonsekaisin tuntein hallituksen ajoittaisia pohdintoja aiempaa tiukemmista sulkutoimista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Mieleen on noussut välillä ajatus myös siitä, voidaanko Rekot kieltää.

"Jos Reko-jaot kiellettäisiin kokonaan, moni tuottaja olisi vaikeuksissa", toteaa useissa Etelä-Savon Reko-renkaissa yhteistyötilan tuotteita jakeleva Hanna Lokonen.

"Puheet lock downista huolestuttavat. Rekojen suosio on korona-aikana kasvanut ja monelle tuottajalle ne ovat nykyisessä tilanteessa lähes ainut tulonlähde."

Nykyisin Reko-jakeluissa asioiminen on rinnastettu kaupassa käyntiin, ja ohjeet sekä jakelijoille että asiakkaille ovat tarkat.

Paikalle saa esimerkiksi tulla vain yksi asiakas taloutta kohden. Jakeluissa tuottajat sijoittuvat toisistaan etäälle, jonoissa pidetään turvavälit ja suositellaan maskien käyttöä.

"Tuottajat huomauttavat kyllä, jos alkaa muodostua isompia ryhmiä, tai jäädään juttelemaan ylimääräistä", kertoo Heidi Seppälä. Hän on ylläpitäjänä Mäntyharjun, Pertunmaan/Kuortin ja Ristiinan Reko-renkaissa.

Tarvittaessa jakelutilanteita voidaan porrastaa nykyistä enemmän, jotta ihmisjoukko pysyy pienenä.

Hiivattomia hapanjuurileipiä valmistava ja myyvä Seppälä itse kuuluu niihin, joille Rekot ovat nykyisessä tilanteessa lähes ainoa myyntipaikka ja tuovat koko elannon. Hän on pian kolme vuotta päätoimisesti leiponut leipää Reko-jakeluihin.

"Rekojen kieltäminen olisi katastrofi. Bisnes käytännössä loppuisi, kun myyjäisiä ja tapahtumiakaan ei järjestetä", pertunmaalainen Seppälä kertoo.

Hän haluaa kuitenkin luottaa linjaukseen siitä, että Rekot rinnastetaan kaupassa käyntiin, jonka rajoittaminen tuskin on sulkutoimista ensimmäisiä.

Tuottajien toiveissa on, että rajoittamissuunnitelmista ainakin varoitettaisiin ajoissa, jos sellaisia tehdään. He ovat pohtineet yhteydenottoa oman alueen ministeriin Jari Leppään (kesk.), jotta tämä vetoaisi turvalliseksi järjestetyn ja hyvin pitkälti ulkoilmassa tapahtuvan toiminnan puolesta.

Mäntyharjulainen Tuija Mustonen toivoo, että Reko-jakeluja voitaisiin jatkaa, vaikka korona-rajoitukset tiukentuisivat. Hän on asioinut paikallisessa Reko-renkaassa parin vuoden ajan. Vakio-ostoksia ovat kananmunat, leipä ja pakastemansikat. Lihaa hän ostaa satunnaisesti.

"Tämä on tosi hyvä juttu. Tykkään, että pystyn tukemaan paikallisia tuottajia. Ostamani tavara on tuoretta, eikä se ole pyörinyt missään keskusvarastoilla. Hinta-laatu-suhde on täällä hyvä."

Mustonen kokee, että asiointi on järjestetty turvalliseksi.

"Lähes kaiken voi nykyään maksaakin kortilla tai mobilepayllä, ja välimatkat pysyvät hyvin. Jos ruuhkien tasoittamiseen tulisi tarvetta, jakelua voisi varmaan pidentää, kuten esimerkiksi pääsiäisen jakelussa täällä tehtiinkin."

Reko-jakelut tapahtuvat ulkoilmassa ja niissä pidetään huolta turvaväleistä. Kuva Mäntyharjun Reko-jaosta viime perjantailta.