Rypsin ja rapsin hinnassa jyrkkä nousu, rehukaura on kotimaassa osin suurimokauraa kalliimpaa

Sianlihan hinta on varovaisessa nousussa Euroopassa.

Kari Salonen

Ensi syksyn viljelysopimuksiin Avena tarjosi perjantaina verkkosivuillaan kiinnityshinnaksi 416 euroa.

Rapsin noteeraus ylitti viime viikolla Pariisin hyödykepörssissä hetkellisesti 490 euroa.

Perjantaina toukokuun noteeraus oli iltapäivästä reilut 480 euroa tonnilta. Hinta oli laskussa torstaista mutta edellistä viikkoa selvästi korkeampi.

Kotimaan rypsin ja rapsin tuottajahinta on seurannut pörssiä melko tarkkaan. Perjantaina Avenan tarjous oli 460–476 euroa tonnilta.

Ensi syksyn viljelysopimuksiin Avena tarjosi verkkosivuillaan kiinnityshinnaksi 416 euroa. Hinta käväisi aiemmin viikolla ylempänäkin.

Luonnonvarakeskus Luken tilastoja täytyy selata vuoteen 2013 asti, että löytyy öljykasvien yli 420 euron kuukausihintoja. Vuonna 2012 hinta oli ylittänyt 490 euroa.

Öljykasvien hintaa on nostanut Brasilian soijan korjuuta hidastaneet sateet. Sadonkorjuun on kerrottu edistyneen hitaimmin kymmeneen vuoteen. Argentiinassa soijakasvustot sen sijaan kaipaisivat vielä sateita, mutta sää on pysynyt kuivana.

Lisäksi Euroopassa rapsin tuotannon ennustetaan pysyvän niukkana tulevanakin kesänä. Myös raakaöljyn hinnan nousu vaikuttaa.

Viljapörsseihin on osin tuonut lisää liikettä osakkeiden lasku ja heilunta. Sijoittajat ovat tarttuneet siten maataloushyödykkeiden futuurikauppaan.

Sijoittajien äkkinäiset liikkeet voivat aiheuttaa heiluntaa suuntaan jos toiseenkin hyödykemarkkinoilla.

Torstaina viljan hinnat laskivat Chicagon hyödykepörssissä. Perjantaina myös Pariisissa. Taustalla oli muun muassa Yhdysvaltojen laskeneet vientimäärät. Soijaa alkaa virrata maailmalle Brasiliastakin.

Rehuohran ja -vehnän hinnannousu on saanut osan kotimaan ostajista korottamaan myös rehukauran hintaa.

Nyt osa toimijoista maksaa rehukaurasta enemmän kuin toiset suurimokaurasta.

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC ennustaa maailman vehnäsadon tulevalla kaudella 2021/2022 olevan historian suurin 790 miljoonaa tonnia. Kuluvan kauden sato on 773 miljoonaa tonnia.

Ennätykseen päästäisiin Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Intian viime kesää paremmilla sadoilla.

Vehnän käyttö voisi kasvaa, jos se korvaa rehuissa maissia ja ohraa. Vehnävarastot kasvavat, mutta lähinnä Kiinassa ja Intiassa, IGC ennustaa.

Pohjois-Euroopassa oli alkuvuodesta hetkittäin kylmintä jopa 50 vuoteen.

EU:n satoennusteita laativa Mars arvioi, että kylmyys ei kuitenkaan nipistänyt syysviljoja pahemmin, sillä kasvustot olivat tuolloin lumen suojassa. Osissa Saksaa ja Ranskaa on havaittu joitain talvituhoja.

Sianlihan keskihinta EU-maissa on tammi–helmikuun vaihteessa noussut hitaasti kolme peräkkäistä viikkoa. Kuukaudessa nousua on tullut kaksi prosenttia.

Keskihinta on edelleen lähes 30 prosenttia vuodentakaista heikompi. Suomessa hinta on viisi prosenttia viime vuotta matalampi.

Suomessa tuotettiin viime vuonna lihaa ennätysmäärä, vajaa 410 miljoonaa kiloa. Se on reilu kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, kertoo Luke.

Naudanlihaa tuotettiin 87 miljoonaa kiloa, mikä on noin prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Teurasmäärät vähenivät, mutta ruhopainot kasvoivat. Liharotuisten nautojen osuus tuotannosta oli vajaa 20 prosenttia.

Sianlihan tuotanto kasvoi kolme prosenttia noin 176 miljoonaan kiloon.

Siipikarjanlihan tuotanto kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta. Tuotanto oli reilu 145 miljoonaa kiloa.

Lampaanlihaa tuotettiin noin 1,4 miljoonaa kiloa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Luomulihaa tuotettiin 4,4 miljoonaa kiloa, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Luomunaudan tuotanto lisääntyi. Luomusianlihaa tuotettiin hieman edellisvuotta vähemmän. Luomulampaan tuotanto oli lähes ennallaan.

Maidon tuottajahinta oli tammikuussa keskimäärin 39,72 senttiä litralta.

Hinta on hiukan korkeampi kuin vuosi sitten tammikuussa mutta aavistuksen joulukuuta alempi. Syksystä 2019 alkaen keskihinta on pysynyt vakaasti välillä 38–40 senttiä litralta.

Verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan tammikuussa maidontuotanto väheni kolme prosenttia, kertoo Luke.

Nestemäisten maitotuotteiden valmistus väheni neljä prosenttia, voin valmistus kolme ja juuston valmistus väheni prosentin.

Kananmunien tuottajahinnoissa virikehäkkimunien hinta on noussut tammikuussa hiukan joulukuusta ja viisi prosenttia viime vuoden tammikuusta.

Myös lattiamunien hinta on hiukan noussut. Luomumunien hinta sen sijaan on laskenut verrattuna viime vuoden tammikuuhun. Tiedot selviävät Luken tilastoista.