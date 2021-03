Enää yksi suurimmista kananmunapakkaamoista on täysin suomalaisomisteinen

Muna-alan kannattavuus on heikko ja pakkaamojen keskinäinen kilpailu tiukkaa.

Sanne Katainen

Suomessa kananmuna-alalla on ollut ylituotantoa vuosikaudet, eikä tilanne ole helpottumassa.

Laitilalaisen Munax Oy:n koko osakekanta on myyty tanskalaiselle kananmuna-alan markkinajohtajalle Danaeg-konsernille. Danaeg on ollut Munaxin vähemmistöosakas vuodesta 2015 asti.

Danaeg-konserni perustettiin vuonna 1895 kananmunaosuuskunnaksi. Puolet konsernista on 62:n tanskalaisen ja ruotsalaisen munantuottajan omistuksessa. Toisen puolen omistaa raaka-ainekonserni DLG, joka on yksi Euroopan suurimmista maatalousyrityksistä.

Tanskalaiset ovat olleet kananmunakaupoilla Suomessa aiemminkin. Dava Foods Finlandin omistavat puoliksi suomalainen omistajaosuuskunta Munakunta ja tanskalainen Dava Foods -konserni.

Dava Foods kuuluu tuottajaomisteiseen Danish Agroon. Samaan konserniin kuuluu myös Hankkija.

Kieku on suurimmista suomalaisista kananmunapakkaamoista ainut, joka on kokonaan kotimaisessa omistuksessa, MTK:n liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi toteaa.

Onko Munaxin siirtyminen tanskalaiskäsiin hyväksi vai haitaksi suomalaiselle tuottajalle?

Isot kauppaketjut ovat yksi toisensa jälkeen ilmoittaneet luopuvansa virikehäkkimunien myynnistä muutaman vuoden kuluessa, Lukkariniemi muistuttaa.

Tuottajien siirtyminen lattiakasvatukseen ei kuitenkaan ole ollut helppoa, sillä rahoitus on tiukassa.

"Jos nyt mikään kotieläintalouden sektori pärjää hyvin, niin muna-alalla kannattavuus on vielä heikompi", Lukkariniemi sanoo. Se näkyy rahoittajien asenteessa.

Lisäksi eri tavoin tuotettujen munien pakkaamohintaero on niin pieni, ettei se motivoi muutokseen.

Munaxin strategiana on ollut rakentaa isoja omia kanaloita, jotta sen tuleva lattiamunien tarve on turvattu.

Nyt, kun yhtiön omistajaksi tulee iso ulkomainen yritys, jolla todennäköisesti on suomalaisia paremmat rahoitusedellytykset, suunnan voisi arvioida jatkuvan, Lukkariniemi toteaa.

"Ja jos pakkaamo rakentaa paljon omaa tuotantoa, herää kysymys, kuinka kauan sillä enää on tarvetta ostaa munia perheyrityksiltä."

Suomen kananmuna-ala on keskittynyt vauhdilla. Kantar TNS Agrin mukaan Suomessa oli vuosi sitten 270 kananmunantuottajaa. Määrä oli pudonnut neljännekseen 2000-luvun alusta ja noin puoleen vuodesta 2010.

Tuottajien suunnitelmien mukaan kanatiloja olisi vuonna 2027 235 kappaletta. Se ei kuitenkaan merkitse tuotantomäärän vähenemistä, päinvastoin.

Kun keskikanaluku nyt on 14 500 kana per tila, ensi vuonna sen ennakoidaan olevan jo 16 000 kanaa ja vuoteen 2025 mennessä 18 000 kanaa per tila.

Munantuotannon arvioidaan kasvavan viime vuoden 76 miljoonasta kilosta 86 miljoonaan kiloon vuoteen 2025 mennessä.

"Suomessa kananmuna-alalla on ollut ylituotantoa vuosikaudet, eikä tilanne ole helpottumassa. Siksi tuottajan kannalta on tärkeää, onnistuuko pakkaamo viennissä", Lukkariniemi sanoo.

Isomman yrityksen isommat hartiat saattavat auttaa vientimarkkinoilla.

