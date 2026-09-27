Petteri Veijonen on viettänyt jo kaksi viikkoa metsässä hankkien ruokansa luonnosta – paino pudonnut kahdeksan kiloa

Petteri Veijosen ravinto koostuu tällä hetkellä pääasiassa kalasta, jota hän pyydystää verkoilla. Venettä hänellä ei ole, ainoastaan riu’uista kyhätty lautta. Kuva lauantailta 26.9.

Petteri Veijosen ravinto koostuu tällä hetkellä pääasiassa kalasta, jota hän pyydystää verkoilla. Venettä hänellä ei ole, ainoastaan riu’uista kyhätty lautta. Kuva lauantailta 26.9. Kuva: Petteri Veijonen

Eräopas Petteri Veijonen ei päässyt mukaan Alone Suomi -sarjan kakkoskaudelle, joten hän aloitti syyskuussa oman selviytymishaasteen.

13. vuorokausi metsässä on alkanut, kun Petteri Veijonen vastaa toimittajan aamuiseen puheluun makuupussista. Hän on herännyt pari tuntia aiemmin editoimaan edellispäivän tapahtumia someen jaettavaksi.

”Aamut ovat vähän venyneet, kun joutuu tekemään kuvaus- ja editointihommia täällä selviytymisen ohessa”, hän kertoo. Oikeastaan hänen pitäisi olla kalastamassa ja marjastamassa.

Jyväskyläläinen Veijonen on 33-vuotias eräopas ja selviytymiskouluttaja, joka yrittää parhaillaan selviytyä mahdollisimman pitkään keskisuomalaisessa metsässä minimivarustein. Kaiken ravinnon hän hankkii itse ympäröivästä luonnosta.

Toistaiseksi hän on syönyt kalaa, marjoja ja villiyrttejä. Verkoilla hän on saanut ahventa, haukea ja lahnaa.

Veijosella on mukanaan taljajousi, jolla hän aikoo pyytää peuraa, kaurista ja jänistä sekä vesi- ja kanalintuja. Vielä toistaiseksi hän on keskittynyt kalastamaan.

Veijosen toiminta-alue on yksityismailla, joille hän on hankkinut laajat maankäyttöoikeudet.

Leirinsä sijaintia hän ei halua paljastaa edes kuntatasolla, sillä hän pyrkii välttämään ihmiskontakteja. Tarkoitus on selviytyä metsässä yksin.

Veijonen on koulutukseltaan erä- ja luonto-opas ja selviytymiskouluttaja. Hänen yrityksensä North Wild Adventures North järjestää opastuksia eri puolilla Pohjoismaita. Kuva: Petteri Veijonen

Veijonen haki kilpailijaksi Inarissa kuvattavan Alone Suomi -sarjan toiselle kaudelle, mutta ei harmikseen tullut valituksi.

Hän kertoo käyttäneensä ohjelmaan valmistautumiseen tuhansia euroja ja lihottaneensa itseään kymmenen kiloa.

”Lihottamisprojektia varten olin lopettanut ultrajuoksun eli olin tehnyt tosi ison elämänmuutoksen ja uhrannut terveyteni, rahaa ja aikaa ihan älyttömästi. Olin päättänyt, että menen Aloneen ja voitan sen”, Veijonen kertoo.

”Lihottamisprojektia varten olin lopettanut ultrajuoksun eli olin tehnyt tosi ison elämänmuutoksen ja uhrannut terveyteni, rahaa ja aikaa ihan älyttömästi.” Petteri Veijonen

”Kun sieltä ilmoitettiin, että valintamme ei kohdistunut sinuun, niin ajattelin, että teen sitten oman haasteen.”

Normaalisti 80-kiloinen Veijonen lihotti itsensä lopulta 91,7-kiloiseksi. Nyt paino on pudonnut 8,1 kiloa aloituspainosta.

Veijonen lähettää leiristään livestriimiä vuorokauden ympäri ja vastaa yleisön chat-viesteihin. Kun hän nukkuu, kamera osoittaa kodan kattoon.

Katsojilta hän yrittää kerätä lahjoituksia rahoittamaan tempausta. Sponsoreita hän ei saanut.

Jatkuva livelähetys ja viesteihin vastaaminen on Veijoselle välttämätöntä, sillä selviytymishaaste on osa hänen yritystoimintaansa.

”Se on sekä kuormitustekijä että voimavara.”

Yrittäjänä hänen on pakko markkinoida ja tehdä itseään tunnetuksi. Kuvaaminen ja somemateriaalin editointi vievät aikaa, mutta viesteistä saa myös voimaa.

Ulkomaailmaan hän pitää muuten yhteyttä vain sen verran mitä yrityksen pyörittäminen vaatii.

Petteri Veijonen lihotti itseään selviytymishaastetta varten lähes 12 kiloa. Kuva otettu ennen haasteen alkua. Kuva: Petteri Veijonen

Veijonen ei suostu paljastamaan, kuinka monta vuorokautta hän yrittää selvitä luonnossa. Tavoite on kuitenkin kätketty kirjekuoreen.

”Jos saavutan tavoitteen, niin viimeisenä päivänä avaan kuoren ja näytän sen kameralle. Mutta jos joudun luovuttamaan ennen sitä, niin sitten minä kaikkien nähden poltan kirjekuoren, eikä kukaan saa ikinä tietää tavoitettani.”

Selviytyminen on Veijosen mukaan sekä henkinen että fyysinen haaste.

Parasta hänen mukaansa ovat olleet erilaiset oppimiskokemukset. Esimerkiksi toimivan lautan rakentaminen tuntui hienolta.

”Haaste on vasta alussa.” Petteri Veijonen

Ikävintä on silloin kuin sataa. Toistaiseksi Veijosella ei ole ollut hetkeäkään sellainen tunne, että haluaisi lähteä kotiin.

”Haaste on vasta alussa”, hän sanoo hyväntuulisena.