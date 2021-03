Pienen pieni vaippapöksyinen karitsa sulostuttaa somessa – katso hellyttävä video Maunon ruokailuhetkestä

Sari Kurikka / Kurikan Lammastila

Vain 500 grammaa syntyessään painanut Mauno pääsi erityistarkkailuun Kurikoiden kotiin.

Pari yötä sitten Kurikan lammastilalle Siikajoelle syntyi kolmoskaritsat. Viimeinen maailman putkahtanut pieni pässipoika painoi vain 500 grammaa eli voipaketin verran. Emän tissille pienokainen ei vielä osannut mennä. Tilan lampolassa on kyllä lämmin huone tarkkailukaritsoille, mutta pienen kokonsa ja kovien pakkasten takia yrittäjä Sari Kurikka ei hennonut jättää karitsaa sinne, vaan päätti ottaa sen tupaan tarkkailtavaksi.

Karitsa nimettiin Maunoksi. Peti Maunolle järjestyi K-kaupan Tilaa ja nouda -pahvilaatikosta Kurikoiden kodinhoitohuoneeseen. Siellä öisin Maunolle seuraa pitävät vielä paljon lämpöä tarvitsevat, vasta kuoriutuneet tiput. Myös radio soi pienellä, jotta eläinvauvoilla olisi turvallinen olo.

Päivisin Mauno saa liikuskella tuvassa aivan vapaasti. Kurikka kuitenkin kertoo, että Mauno on mielellään kotiaskareissa mukana.

"Siinä se Mauno pyöri jaloissa, kun koulin tomaatin ja chilin taimia", Kurikka selittää. Tilan Facebook-sivuilla on tilanteesta kuva, jossa pikkukaritsa on väsähtänyt kesken puuhan.

Jotta pahimmalta sotkulta vältyttäisiin, Mauno joutuu kulkemaan vaipoissa. Sopivan kokoisia vaippoja sattui kätevästi olemaan tarjolla Kurikan kahden kuukauden ikäisellä lapsenlapsella.

Vaikka tämä suloinen vaippapöksy on koostaan huolimatta "tiitterä" ja parhaassa mahdollisessa hoivassa, ei Kurikan mukaan näin pienen karitsan kohdalla voi vielä tässä vaiheessa huokaista helpotuksesta.

"Lampaat eivät näytä kovinkaan herkästi, jos jotain vaivaa on. Sekin on osasyynä siihen, että Mauno on meillä sisällä tarkkailussa. Tässä vaiheessa on vielä pieni riski, että jotain ikävää sattuu, mutta täytyy toivoa parasta", Kurikka kertaa realiteetteja.

Kurikka kertoo, että Mauno on kuitenkin osoittanut jo kipakkaa luonnetta.

"Kun Mauno laitetaan yöksi laatikkoon, alkaa laatikon reunojen kuopsutus etusorkalla. Mauno on niin tottunut kulkemaan vapaasti, että se osoittaa mieltään ja laatikosta tarvitsisi päästä pois".

Aivan pelkkää ihanan pehmeää, karitsaista pörröisyyttä ei Kurikoiden arki kuitenkaan ole. Tilalla on käynnissä karitsoinnit, mikä tarkoittaa sitä, että päivät ovat ympäripyöreitä. Yölläkin on käytävä lampolassa tarkastuskäynnillä valvomassa uuhien karitsointia ja huolehdittava jo syntyneiden karitsoiden juotosta. Myös Maunosta on huolehdittava kuin vastasyntyneestä vauvasta konsanaan. Ja sen Sari Kurikka totisesti tekee, sillä hän juottaa Maunolle maitoa myös öisin.

"Aluksi Mauno söi kahden tunnin välein. Nyt Mauno saa 1 desin maitoa kerrallaan 3–4 tunnin välein".

Pääasiassa Mauno juo karitsoille tarkoitettua maitojauhejuomaa, mutta heti syntymän jälkeen tilan väki pääsi lypsyhommiin.

"Ternimaidot lypsimme Maunon emältä, jotta Mauno saisi tarvittavat vasta-aineet ja siten parhaan mahdollisen alun", Kurikka kertoo. Nyt Mauno on pulleamahainen ja painaa 750 grammaa. Normaalisti texel-rotuiset karitsat – joka Maunokin siis on – painavat syntyessään noin 2–3 kiloa, joskus jopa enemmän.

Jos Mauno selviää näistä kriittisistä ensimmäisistä elinpäivistään, näyttää sen tulevaisuus valoisalta. Kun ilmat lauhtuvat ja pikkukaritsa on tarpeeksi vahva, pääsee se emän ja muiden lampaiden luo viettämään normaalia karitsan elämää. Sen verran Mauno tilan väen sydämet valloitti, että Kurikka vannoo, ettei Mauno koskaan päädy kenenkään lautaselle.

Sisällä ollessaan Maunon on pidettävä vaippaa, jotta ei tulisi sotkua tilan väen siivottavaksi. Maunon vaipat on lainattu Kurikoiden kahden kuukauden ikäiseltä lapsenlapselta.

Kurikan Lammastila

Sari ja Marko KurikkaSiikajoki, Pohjois-PohjanmaaVuonna 2014 valmistunut lampola250 uuhta, 4 siitospässiäRotuina texel ja blue texelTuotteita voi ostaa muun muassa Raahen reko-ringistä ja tilalta suoraanTilan Facebook-sivut

Mauno on mielellään mukana kotiaskareissa.

Tilalla on Maunon lisäksi muitakin eläinvauvoja, sillä pienet tiput ovat juuri kuoriutuneet, ja ne viettävät yönsä lämpölampun alla samassa tilassa Maunon kanssa.

Kun pikkukaritsa on tarpeeksi vahva ja ilmat hieman lauhtuvat, pääsee se takaisin emän ja muiden lampaiden joukkoon.