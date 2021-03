Vasikasta tarttunut tauti vei viljelijän kuukaudeksi sairaalaan, hampaillekin piti heittää hyvästit: "Pelkkä nenänpyyhkäisy voi olla tartuntariski"

Johannes Tervo

Antti Leikkola haluaa muistuttaa kaikille vasikoiden kanssa työskenteleville, että itsensä kannattaa suojata huolella mahdollisilta taudinaiheuttajilta.

Puhelimeen vastaa väsynyt ääni. "Kuukausi meni sairaalassa, pääsin kotiin vasta äskettäin", lapualainen Antti Leikkola kertoo.

Leikkolan tilalla tuotetaan lihaa ternistä teuraaksi -periaatteella. Vasikat tulevat tilalle pieninä, juottoikäisinä, ja ne kasvatetaan teuraskokoon asti.

Marraskuussa yksi vasikoista sairastui. Eläinlääkäri arvioi, että sillä oli Cryptosporidium-alkueläimen aiheuttama ripuli, Leikkola kertoo. Tauti on viime vuosina yleistynyt jatkuvasti, ja se tarttuu helposti vasikoita hoitavaan ihmiseen.

Kolme viikkoa siitä, kun Leikkola oli käsitellyt sairasta vasikkaa, hänellä alkoi itsellään olla oireita.

Tauti alkoi oksentelulla ja muuttui ripuliksi. "Puolen tunnin välein piti juosta vessassa."

Parin päivän päästä Leikkola meni lääkäriin. Kotiintuomisina oli liuta lääkkeitä ja käsky nauttia runsaasti nestettä.

Välillä seurasi parempia päiviä, välillä mentiin taas huonompaan suuntaan.

Sitten Leikkolan jalat alkoivat turvota. Vasta kolmannella lääkärikäynnillä hänet määrättiin laboratoriokokeisiin. Munuaisarvot olivat hälyttävän korkeat.

"Kipin kapin Seinäjoelle päivystykseen ja kuukaudeksi sairaalaan", hän kertoo.

Hoidot ja lääkitys olivat rankat.

"Erittäin kova tauti", Leikkola huokaa.

Leikkolan massiivisen suolistotulehduksen aiheuttajaksi arvioitiin vasikasta tarttunut kryptosporidioosi, vaikka sitä ei hänen elimistöstään löytynytkään. Näytteenotossa sattui virheitä, koska Leikkola sai vääränlaisia näytepurkkeja. Kun kolmas yritys lopulta onnistui, löytyi enää kampylobakteeria.

Oireet kuitenkin jatkuivat pitkään.

Kun ripuli hellitti, elimistössä ei liikkunut mikään, Leikkola kuvaa. "Maha kuin odottavalla äidillä, ei tullut pieru, ei röyhtäys, ei mitään. Ruokahalua ei ollut."

Kaiken kukkuraksi Leikkola menetti hampaansa.

"Olisi pitänyt pystyä paikkaamaan monta hammasta, sillä lääkärin mukaan rikkinäiset hampaat aiheuttivat verenmyrkytyksen vaaran."

"Tilanne oli niin vakava, ettei niitä siinä vaiheessa ollut aikaa ruveta paikkailemaan, joten sanoin että ei auta muu kuin nyppiä ne pois."

Nyt mies odottelee tekohampaita.

Hän kertoo syövänsä edelleen kuutta eri lääkettä, muun muassa munuaisten toimintaa tukevaa lääkettä ja kortisonia.

Kortisoni aiheuttaa hänen mukaansa valtavaa turvotusta.

"Kahden viikon päästä on lääkärin vastaanotto. Silloin nähdään, ovatko munuaiset toipuneet ja voidaanko lääkitystä alkaa purkaa."

Leikkola painottaa, että eläinten kanssa toimittaessa on aina otettava tautiriski huomioon.

"Ei tarvitse muuta kuin pyyhkäistä nenäänsä lantaroiskeisella kädellä, niin taudinaiheuttaja pääsee jo ihmisen elimistöön."

Siksi hän suosittelee vasikoiden kanssa toimiville ehdottomasti maskia tai vähintään visiiriä, jotka suojaavat roiskeilta. Myös kertakäyttöhansikkaat ovat välttämättömät.

Otsalamppu on hyvä hankinta. "Ettei tule pidettyä taskulamppua suussa, kun mittaa kuumetta ripuloivalta vasikalta."

Apteekista kannattaa hankkia kuumemittarin suojuksia, jotka voi vaihtaa joka eläimen välillä.

Kännykkää ei vasikkalaan kannata ottaa ollenkaan, sillä se voi kerätä pintaansa taudinaiheuttajia ja on hankala puhdistaa.

Leikkola toteaa, että hänellä oli todella huono tuuri.

"Jollakin tauti voi mennä mennä pelkällä ripuloinnilla ja olla ohi parissa päivässä. Tämä on vähän niin kuin korona, jollakin helpompi, jollakin todella paha."

Entä se marraskuussa ripuloinut vasikka? Se on kyllä hengissä, mutta kasvutahti ei ole läheskään sama kuin muilla saman ryhmän eläimillä, Leikkola kertoo.

Kryptosporidioosi on pahimmillaan tosi ikävä tauti, MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala toteaa. "Tiedän yhden eläinlääkärin, joka oli sen takia viikon tiputuksessa ja sen jälkeen puolisen vuotta poissa töistä."

Hankalan niminen tauti on Cryptosporidium parvum -alkueläimen aiheuttama. Se on tyypillisesti pikkuvasikoiden ripuli, johon ei ole parantavaa lääkettä. Vasikoilla se menee itsestään ohi.

Sairastunut vasikka erittää ulosteessaan runsaasti alkueläimen lisääntymismuotoja, ookystia. Ookysta on erittäin kestävä eikä hevin taltu esimerkiksi alkoholipitoisella desinfiointiaineella.

Tauti tarttuu erittäin helposti. Vain kymmenkunta pikkuruista ookystaa riittää sairastuttamaan ihmisen.

Kryptosporidioosi oli aikanaan harvinainen, mutta on viime vuosina yleistynyt. Suojala arvioi, että kyseessä on "päiväkoti-ilmiö". Kun karjakoot kasvavat ja vasikoiden yksilökasvatuksesta on siirrytty ryhmiin, taudit leviävät aivan samoin kuin päiväkotiryhmissä.

Suojalan mukaan kaikkien eläinten kanssa tekemisissä olevien kannattaa ottaa kertakäyttökäsineet päivittäiseen käyttöön. "Varsinkin kaikkien vasikoiden kanssa töitä tekevien."

Vasikkalaan kannattaa myös varata vain siellä käytettävät saappaat.

Taudin torjuntamahdollisuudet ovat rajalliset. Hallintakeinoiksi määritellään hyvä ympäristöhygienia ja sairaiden vasikoiden eristäminen.

Vasikkatilojen pesuunkin liittyy riskejä. Painepesurin ilmaan nostamassa sumussa saattaa olla runsaasti ookystiä. Siksi pesijän pitää käyttää kunnollista hengityssuojainta.

Ookysta on kestävä, mutta kuivuudelle se on herkkä. Suojala muistuttaakin, että pesun jälkeen vasikkatilojen ja kaikkien karsinarakenteiden pitää antaa kuivua kunnolla.

