Eläinkuiskaaja, keittiöpsykologi, putkimies – näin kuvailevat työtään loistavina lomittajina palkitut

Lari Lievonen

Heidi Hakkarainen Lieksasta on yksi palkituista lomittajista. Mikkilän maitotilan lehmät ovat vuosien ajan olleet isäntäväen lomaillessa hänen vastuullaan.

Maatalouslomittaja on kotieläinyrittäjän luottohenkilö, jonka hoitoon voi turvallisin mielin eläimensä jättää. Paitsi rautainen kotieläinten hoitaja, lomittajan pitää välillä olla myös eläinkuiskaaja, keittiöpsykologi ja putkimies.

Näin kuvailevat työtään 8.4. palkitut kolme loistolomittajaa Heidi Hakkarainen Pielisen Karjalan lomituspalveluista, Tuomas Turunen Muhoksen lomituspalveluista ja Jouki Tchaous Sastamalan lomituspalveluista. Heidät ilmiannettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan viime syksynä järjestämään Loistolomittajat-kampanjaan.

Kaikkiaan kampanjaan ilmoitettiin yli 400 lomittajaa. Tästä joukosta poimittiin kolmen palkitun lisäksi yksi kunniamaininta, joka annettiin Mira Tukiaiselle Mikkeliin.

Loistolomittaja-raati valitsin palkitut ilmiantajiensa lähettämien perusteluiden pohjalta. Hakkaraisen ilmiantanut maidontuottaja Jukka Kurki Lieksasta tiivisti muidenkin ilmiantaneiden tunnot: Hyvän lomittajan käsiin voi turvallisin mielin jättää eläimensä ja viettää oman lomansa huolettomana.

Palkittujen lomittajien paikallisyksiköistä puolestaan painotettiin, että hyvä lomittaja on työnantajalleen kullan arvoinen.

Etänä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa otettiin monta kertaa esiin lomittajien työn arvostus ja miten sitä voisi parantaa. Epäselvää ei ole, etteivätkö kotieläinyrittäjät arvostaisi lomittajia. Heidän työnsä tärkeyttä pitäisi kuitenkin nostaa laajemmin.

Työn maine kaipaa kohennusta, sillä ala ei vedä nuoria puoleensa. Heitä tarvitaan kuitenkin kipeästi, koska lähivuosina suuri osa nykyisistä lomittajista jää eläkkeelle. Vetovoimaa viilentää myös alhainen palkka.

Palkka on alhainen ennen muuta siksi, että osa-aikaisia lomittajia on liikaa. Osa-aikaisuudesta pitää päästä eroon, huomauttaa Maatalouslomittajat ry:n toiminnanjohtajan Raimo Kivineva. Kaiken kaikkiaan arvostuksen nostaminen on niin ammattiyhdistysten, työnantajajärjestön kuin tuottajajärjestönkin harteilla.

Arvostus lähtee lomittajista itsestään. Pitää olla ylpeä siitä mitä tekee ja miten tärkeää työmme on tilallisille, sanoi Tchaous. "Selkä suorana."

Suomessa työskentelee noin 2 300 kunnallista maatalouslomittajaa vakituisessa työsuhteessa.

Lisäksi maatalouslomittajan työtä tehdään sekä määräaikaisissa työsuhteissa kuntaan että itsenäisinä ammatinharjoittajina tai lomitusyrityksen lomittajina.

Maatalouslomittajaksi opiskellaan maatalousalan oppilaitoksissa.

Melan video Millainen on loistolomittaja