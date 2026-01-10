Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Poliisi epäilee rikosta Turussa hoivakodissa kuolleen vanhuksen tapauksessa
Tilaajalle
|
Piskuinen Isojoki palautti lääkäripalvelut kuntaan – tämä liike onnistuu vain harvoilta
Tiedätkö, miksi metsän sukupolvenvaihdos kannattaa usein tehdä ennemmin kauppana kuin lahjana?
Hyvä metsätilan sukupolvenvaihdos kypsyy kuin syksyinen lihapata, hitaasti hautuen. Omistajanvaihdos on helpointa tehdä kaikkien osapuolten ollessa vielä elossa.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Kodin talous
10.1.2026
19:00
Markku Pulkkinen
Artikkelin aiheet
metsän sukupolvenvaihdos
metsävähennys
Aarre
Metsätalous ja muu metsätalous
Metsäomaisuus
Puukauppa
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
|
Metsäyhtiöt eivät halua jakaa hakkuukoneiden keräämää lahotietoa
Tilaajalle
2
Erä
|
Suden metsästys on määrätty lopetettavaksi jo puolella kiintiöalueista
3
Erä
|
Latvalinnustus alkaa tänään 13 Lapin kunnassa – ”Vain 11–15 prosenttia metsästäjistä saa saalista”
4
Energia
|
Kylmä sää ja sähkön hinnan nousu nostavat energiapuun kysyntää – ”Pakkaspiikki oli todella tervetullut”
Tilaajalle
5
Luonto
|
Kuinka suuri osa suon ennallistamisen kustannuksista uppoaa suunnitteluun? Valtion ja yksityisten hankkeissa iso ero
Tilaajalle
6
Erä
|
Sudenmetsästys on määrätty päättyväksi nyt kaikkiaan kuudella kiintiöalueella
7
Metsäteollisuus
|
Koskisen jatkaa investointejaan vanerituotantoon, lisää automaatiota kapasiteetin nostamiseksi
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari