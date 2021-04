Agco Power: "Tilauskirjat eivät ole olleet ennen näin täynnä ja toimitusajat näin pitkiä"

Agcon moottoritehtaan sadan miljoonan euron laajennus Linnavuoressa on loppusuoralla. Moottorien tuotantoa on kasvatettu laajennuksen keskellä. Uusi moottoriperhe julkistetaan ensi vuoden syksyllä.

Veikko Niittymaa

Moottorien kysyntä on huipussa ja tehtaalle on palkattu 50 uutta työntekijää kevään aikana, kertoo toimitusjohtaja Juha Tervala Agco Powerilta.

Maatalouskonemarkkinoiden elpyminen tuntuu Agco Powerin moottoritehtaalla Linnavuoressa. Tehtaalle on palkattu 50 uutta työntekijää tänä vuonna eikä sekään ole riittänyt, vaan väkeä on ollut töissä myös viikonloppuisin, kertoo toimitusjohtaja Juha Tervala Agco Powerilta.

"En muista, että tilauskirjat olisivat ennen olleet näin täynnä ja toimitusajat näin pitkiä", Tervala toteaa.

Korona-aika on teettänyt lisätyötä ja komponenttien saatavuudessa on oltu hetkittäin veitsenterällä, mutta niistä on selvitty. Tehdas on pystytty pitämään käynnissä keskeytyksettä, Tervala kertoo.

Linnavuoren tehtaalla on menossa yksi historian suurimmista uudistushankkeista. Sadan miljoonan euron investointien käynnistymisestä kerrottiin tammikuussa 2019. Tehdas ja moottorit luvattiin laittaa uuteen kuosiin jopa niin, että moottorit sopivat myös kuorma-autoihin.

Hankkeen etenemisestä kerrottiin perjantaina.

Tervalan mukaan alueelle on ennätysajassa noussut laajennettu kokoonpanotehdas ja logistiikkakeskus, joiden avulla yhtiö uudenaikaistaa ja virtaviivaistaa moottorivalmistustaan.

”Tiukasta toteutusaikataulusta ja koronapandemiasta huolimatta investointiprojekti on edennyt alkuperäisessä aikataulussa", Tervala kertoo.

Tervalan mukaan uudistukset kuten automatisoitu logistikkakeskus ja kehittynyt robotiikka parantavat edelleen laatua, puhtautta ja työergonomiaa. Automatisoidun koneistuslinjan ansioista moottorien osia voidaan valmistaa paljon joustavammin ja kustannustehokkaammin kuin ennen.

Perimmältään investointi palvelee tulevaa moottoriperhettä, jonka tuotanto alkaa ensivuoden lopulla. Se palvelee entistä laajemmin konsernin omia tuoteperheitä, Valtraa, Fendtiä ja Massey-Fergusonia, sekä avaa markkinoita moneen muuhun työkoneeseen.

Nykyiset moottorit pysyvät tuotannossa vielä vuosia ja niitä tehdään rinnakkain tulevien mallien kanssa. Moottoreita käytetään monenlaisissa kohteissa eikä kertamuutos ole mahdollista alalla, Tervala kertoo.

Kehitteillä oleva uusi moottoriperhe palvelee entistä laajemmin Agcon omia tuoteperheitä (Valtra, Fendt ja Massey Ferguson) ja avaa markkinoita uusiin käyttökohteisiin, Tervala toteaa.

Yhdysvaltaiseen Agco Corporationiin kuuluva Agco Power valmistaa moottoreita neljällä tehtaalla: Nokian Linnavuoressa (Suomi), Changzhoussa (Kiina), Mogi das Cruzesissa (Brasilia) ja General Rodriguezissa (Argentiina). Kapasiteetti riittää yli 100000 moottoriin vuodessa.

Yhtiö täyttää 80 vuotta ensi vuonna ja juhlavuosi aiotaan huipentaa uuden moottoriperheen esittelyyn.

