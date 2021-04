Saksa pystyttää uutta muuria itärajalle – EU maksaa siitä 9 miljoonaa euroa

Volker Hohlfeld / ImagoImagesStock / Lehtikuva

Saksa on rakentanut kaksinkertaiset aidat ASF:n ydinalueen ympärille ja nyt Puolan rajalle pystytetään järeää aitaa EU-tuella.

Saksan rakentama villisika-aita alkaa olla valmis Puolan rajalla. EU myönsi rakentamiseen yhdeksän miljoonaa euroa avustusta.

Useat saksalaiset maatalousalan lehdet, kuten Topagrar, kertoivat EU-tuen saamisesta aitatyömaalle edellisviikkolla. Maatalousministeri Julia Klöckner on lehtitietojen mukaan toistuvasti luvannut, että EU osallistuu aidan kustannuksiin.

ASF:n löytyminen Saksan maaperältä syyskuussa on tullut kalliiksi maan sikaketjulle. Menetykset lasketaan sadoissa miljoonissa euroissa, kun sikaruton takia Kiina lopetti kertaheitolla lihaostot Saksasta.

Sianlihan tuottajahinta romahti Saksassa ja on vasta nyt palannut ennalleen. Samaan aikaan sianlihan vienti EU:sta on kasvanut merkittävästi.

Saksa jatkoi Klöcknerin johdolla torstaina neuvotteluja Kiinan kanssa alueellistamisesta, jotta syyskuussa asetettu vientikielto voitaisiin poistaa ASF(afrikkalainen sikarutto)-alueen ulkopuolella tuotetulta sianlihalta.

Saksa maksaa tukea sikaruton ydinalueella ja sen lähellä asuville tuottajille. Viljelijät voivat hakea korvausta tuotteiden markkinoinnista ja myynnistä aiheutuneisiin lisäkuluihin.

Tämä koskee Puolan rajan lähellä asuvia siankasvattajia, jotka haluavat siirtää eläimensä joko pois alueelta tai myydä ne teuraaksi. Siirtäminen vaatii kalliin kliinisen tutkimuksen. Teuraaksi menevien kuljetuskulut nousevat, koska vain yksi teurastamo suostuu ottamaan vastaan ASF-alueen eläimiä.

Kasvinviljelytiloille luvataan tukea sikaruton ydinalueella ja sitä ympäröivällä suoja-alueella. Viljelijöitä kannustetaan kylvämään maissin sijasta matalakasvuisia kasveja, jotta sikoja voidaan metsästää tehokkaasti.

Maksimi korvaus on 20 000 euroa tilaa tai yritystä kohti.

Suomessa Luonnonvarakeskus selvitti villisika-aidan rakentamista itärajalle kaksi vuotta sitten. Kustannukset todettiin korkeiksi verrattuna hyötyihin. Aita olisi tehoton ja haittaisi monen muun ison eläimien liikkumista, toteaa erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ruusilan mukaan taudin pääsyä Suomeen estetään muulla keinoin. Metsästyksessä on Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla sallittu pimeänäkötähtäimet ja Metsästäjäliitto on aloittamassa metsästäjien koulutushanketta. Samaten yhteistyötä venäläisten kanssa on tiivistetty.

Tilanne Suomen itärajalla on erilainen kuin Saksassa. Venäjällä tautia on Pihkovan alueella ja muun muassa Kiinan rajan lähellä, mutta sikaruttoa ei ole raportoitu Suomea lähellä olevilta alueilta, kertoo apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomessa on Luken arvon mukaan yli 4 500 villisikaa, mutta arviossa on paljon epävarmuutta. Tammikuussa julkaistun kanta-arvion mukaan villisikojen määrä olisi kasvanut edellisestä arvioista liki 500:lla. Eniten villisikoja on kaakkoiskulmalla.

EU ei ole saanut isoista ponnisteluista huolimatta taltutettua sikaruttoa. Huhtikuun loppuun mennessä sikaruttoa on löytynyt yli 400 tuotantosikalasta, kun vuotta aiemmin löydöksiä oli alle 250 tuotantosikalassa.

Tauti on todettu yli 5 000 villisiassa, mikä on hieman viime vuotta enemmän, EU:n eläintautien ilmoitusjärjestelmästä (ADNS) ilmenee.

Tauti pesii etenkin Unkarin ja Puolan villisioissa. Tuotantosikaloissa löydöksiä on eniten Romaniassa ja Puolassa. Romaniassa rajoitustoimet tehosivat viime vuonna, mutta alkuvuosi on ollut taas vaikea.

Saksa on pystynyt estämään taudin leviämisen Puolan rajalta sisämaahan. Kaikkiaan tautiin menehtyneitä villisikoja on löydetty 1 068, joista yli puolet tänä vuonna.

Sikaruttoa on alkuvuonna löytynyt edellisvuosia enemmän. Tauti pesii itäisessä Euroopassa.