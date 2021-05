ProAgria: Kylvöt käynnissä koko maassa viimeistään kuun puolivälissä – kylmästä säästä huolimatta kevättyöt vielä etenevät keskimääräisessä aikataulussa

Satu Lehtonen

Matti Yliluikki kylvi maanantaina vehnää Someron Somerniemellä.

Kevätviljojen kylvöt käynnistyivät suotuisilla alueilla Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla runsas viikko sitten. Muuallakin kevätkylvöjen arvioidaan pääsevän täyteen vauhtiin toukokuun puolivälissä.

Sokerijuurikasta päästiin kylvämään ensimmäisenä Varsinais-Suomessa runsas viikko sitten. Kesäperunoiden istutus alkanee viikon kuluessa. Sen sijaan varastoperunan istutuksia viileys on siirtämässä eteenpäin.

Näin todetaan ProAgrian tänään tiistaina julkaistussa, kevään ensimmäisessä kasvutilannekatsauksessa.

Kasvutilannekatsauksen kokoamiseen osallistuneet ProAgria-keskusten asiantuntijat arvioivat kylvötöiden olevan Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla keskimääräisessä aikataulussaan, jos sää pysyy poutaisena ja ilmat lämpenevät hieman.

Runsaslumisen talven ja huhtikuun viileyden myötä pellot ovat kuivuneet vaihtelevasti.

Kuivumisessa muokkauskuntoon on toivomisen varaa ProAgrian asiantuntijoiden mukaan Etelä-Suomen rannikkoalueella, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaan rannikkoalueella.

Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla pellot ovat muokkautuneet hyvin.

Syyskasvien, nurmien sekä marja- ja omenakasvustojen talvehtimiselle päättynyt talvi oli suotuisa: paksu lumipeite tarjosi hyvän suojan ja talvituhot jäivät vähäisiksi.

Vaikka kevät on ollut viileä ja yöpakkasia on ollut koko huhtikuun ajan, suuremmilta pakkasvaurioilta on vältytty hitaan kasvuunlähdön ansiosta.