Juuri nyt
|
Katso kartasta, kuinka todennäköinen valkoinen joulu on omalla paikkakunnallasi
Uutiset
|
Suurin osa puusta päätyy Suomessa lopulta polttoon
Puun hinta viikolla 51: Alavire vaihtui hienoiseksi nousuksi
Pirteimmin ponnisti koivutukki.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Talous
22.12.2025
11:59
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
puun hinta
tukin hinta
kuitupuun hinta
Puukauppa
Kysyntä ja tarjonta
Metsänomistajat
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Metsäenergia
|
Suurin osa puusta päätyy Suomessa lopulta polttoon
Tilaajalle
2
Erä
|
Villisti karkuun juosten pinkoneet fasaanit vetivät pidemmän korren kanakoirien erikoiskokeessa Hausjärvellä
3
Erä
|
Jäljittäjä löytää jäniksen jälkiensä päästä – metsästäjä ja saalis ovat lajissa samalla viivalla
Tilaajalle
4
Luonto
|
Vihuliaisesta ryteiköstä löytyy sieni, jonka satokausi on vasta nyt parhaimmillaan
Tilaajalle
5
Metsäteollisuus
|
Miksi vain metsäteollisuuden tulisi kohottaa jalostusastettaan?
6
Erä
|
Ahmakanta kasvaa selvimmin poronhoitoalueen ulkopuolella – kasvua vuodessa lähes 40 prosenttia
7
Yle uutiset
|
Moottorikelkkailija törmäsi hirveen Kittilässä – hirvi kävi päälle
