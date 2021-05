Koneviesti: Niitto vai niittomurskaus? Rehuntekoa koskeva kysymys askarruttaa viljelijöitä ja urakoitsijoita, ja syystäkin

Tuomas Anttila

Murskauksen kannattavuutta pidettiin pitkään lähes itsestään selvänä, mutta viime vuosina on herännyt myös toisen suuntaisia ajatuksia.

Aloituskuvan kuvateksti: Nivalassa järjestetyssä tapahtumassa vertailtiin niittomurskaimen ja murskaimettoman niittokoneen eroja asiantuntijoiden toimesta monilla mittareilla.

Niiton päätarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan kasvuston katkaisu jatkokäsittelyä varten. Säilörehun korjuussa niittoon on usein liitetty myös kasvuston murskaus. Heinän korsirakenne rikotaan kuivumisen nopeuttamiseksi, mikä on Suomen olosuhteissa useimmiten toivottavaa. Kuivempi säilörehu on helpompaa käsitellä ja se säilyy paremmin.

Murskauksen kannattavuutta pidettiin pitkään lähes itsestään selvänä, mutta viime vuosina on herännyt myös toisen suuntaisia ajatuksia. Lähivuosien kesät ovat olleet poikkeuksellisen kuivia, mikä on vähentänyt nopeamman kuivumisen tärkeyttä. Merkittävämmässä roolissa ovat kuitenkin kustannustekijät. Murskaus lisää niiton polttoaineenkulutusta ja tekee niittokoneesta monimutkaisemman ja siten kalliimman. Myös traktorilta vaaditaan enemmän, kun työkone on painavampi ja ottaa enemmän tehoa. Tämä on viime vuosina korostunut, kun korjuuketjujen tehostuessa niittokoneet jo muutenkin kasvavat kasvamistaan.

Niittotapa vaikuttaa kustannusten ja heinän kuivumisen lisäksi myös moniin muihin rehun ominaisuuksiin. Murskaus helpottaa heinän jatkokäsittelyä, mikä näkyy esimerkiksi rehuhygieniassa. Pelkässä niitossa taas varisemistappiot erityisesti kokoviljasäilörehua niitettäessä ovat pienemmät.

Kaiken kaikkiaan kysymys on siis haastava, ja askarruttaa monia säilörehun korjuumenetelmäänsä kehittäviä viljelijöitä ja urakoitsijoita. Tästä syystä Agroteknoa Jokilaaksoihin -hanke ja Hankkija järjestivät viime kesänä Nivalassa peltomittakaavan kokeen, jossa niittomenetelmiä vertailtiin. Syynissä olivat niin säilörehun ominaisuudet kuin kustannustekijätkin.

