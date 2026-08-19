Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos rakentamispäätös tehdään. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos rakentamispäätös tehdään. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle.

Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos rakentamispäätös tehdään.

Aidattavan alueen laajuus ei ole vielä selvillä, mutta aitaamiseen pyritään ennen metsästyksen ja loukuttamisen aloittamista. Sikaruton ydinalue sijaitsee laajemman tartuntavyöhykkeen sisällä.

Tartunnan saaneita villisikoja on tähän mennessä löydetty 19.