Kalajokilaakso: Rehun sekaan joutunut drone on tappanut Vilpun tilalta jo kahdeksan lehmää – "vakuutus ei niitä korvaa"

Jaana Kankaanpää

Rehun sekaan jauhautuneet vierasesineet ovat hengenvaarallisia lehmille. Monesti oireet alkavat viiveellä, jolloin vaarallinen rehuerä on jo syöty.

Ylivieskalaisella maitotilalla pellolta rehukoneeseen päätynyt drone on tappanut jo kahdeksan lehmää. Ensimmäinen dronen siruja syönyt lehmä kuoli pian tapahtuman jälkeen kevättalvella, viimeisin sairastunut lehmä jouduttiin lopettamaan viime maanantaina.

"Menetetty maito on suurin niitti. Yhdestä kuolleesta lehmästä koituu tuhansien eurojen vahinko. Ne kärsitään omissa nahoissa, koska vakuutus ei niitä korvaa", viljelijä Jari Vilppu kertoo Kalajokilaakso-lehdessä.

Hän kertoo löytäneensä dronen alumiini- ja muoviosia sekä sähköjohtoja lehmien rehun seasta siivotessaan niiden ruokintapöytää kevättalvella.

Lypsykarjatilalla on tällä hetkellä 47 lehmää, joista osa on ostettu kuolleiden tilalle. Menetys on tilan kokoon nähden huomattava. Vilppu arvelee, että vaarassa sairastua ja menehtyä on vielä 5–6 lehmää.

"Petollista on se, että vahinko tulee ilmi vasta jälkeenpäin. Voi olla, että lehmät alkavat oireilla vasta kuukauden päästä esineen syömisestä", Vilppu kertoo ja kuvailee kuolemaa hirveän tuskalliseksi ja surulliseksi.

Lehmiä voidaan yrittää lääkitä antibiooteilla ja vierasesineitä poistaa pötsimagneeteilla, mutta niihin eivät muovi- ja alumiiniosat tartu.

Kalajokilaakson juttuun pääset tästä.