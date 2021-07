Kotipuutarhuri, itävätkö pikkupakkauksissa olevat siemenet huonosti? Ruokaviraston mukaan itävyys on pääasiassa hyvä

Säde Aarlahti

Kotipuutarhurit valittavat aika ajoin huonosti itävistä siemenistä.

Siementarkastukseen tulee aika ajoin palautetta huonosti itävistä vihannesten siemenistä, joita puutarha-alan harrastajat ovat kylväneet pikkupakkauksista. Asiasta kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan.

Ruokaviraston siementarkastus valvoi vihannesten siementen pikkupakkauksien laatua keväällä 2021.

Laatua tutkittiin idättämällä reilu viisikymmentä kaupoista hankittua siemennäytettä, jotka olivat eri siemeneriä. Tutkitut lajit olivat porkkanaa, lehtikaalia, persiljaa, lehtisalaattia ja hernettä.

Porkkanasta idätettiin Ruokaviraston mukaan yhdeksän eri lajiketta kymmenestä eri siemenerästä. Näiden erien keskimääräinen itävyys oli 82 %.

Yksi erä sai markkinointikiellon liian alhaisen itävyyden takia. Tutkituista viisi erää iti huonommin ja yksi paremmin kuin myyntipakkauksessa oli ilmoitettu.

Herneestä tutkittiin kahdeksan erää silpoydin- ja kaksi erää sokerihernettä. Näiden erien keskimääräinen itävyys oli 81 %.

Keskimäärin herne iti vain vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Eristä neljä sai markkinointikiellon alhaisen itävyyden takia.

Kahdesta niistä itävyys oli lähellä vähimmäisitävyysvaatimusta, mutta kahden erän itävyysalitus oli huomattava. Toisaalta viiden erän itävyys oli yli 90 %. Lisäksi yksi persiljaerä sai markkinointikiellon.

Lehtikaali ja lehtisalaatti itivät parhaiten.

Paras keskimääräinen itävyys tutkituista lajeista oli lehtisalaatilla (91 %), jota tutkittiin 10 erää viidestä lajikkeesta.

Vain kaksi erää iti alle 90 %.

Vihannesten siementen vähimmäisitävyysvaatimukset vaihtelevat lajeittain. Esimerkiksi porkkanan ja persiljan itävyysvaatimus on 65 % ja lehtisalaatin 75 %.

Itävyysvaatimukset voi tarkistaa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Myös kuluttajille myytävien siementen on täytettävä asetetut laatuvaatimukset.

Lainsäädäntö velvoittaa, että pikkupakkauksista on löydyttävä laji- ja lajiketieto, toimijan tunnistemerkki, pakkauksen sulkemisaika tai viimeinen itävyyden määrittämisajankohta, siemenerän tarkastusnumero ja paino, Ruokavirasto muistuttaa tiedotteessaan.

Osa toimijoista ilmoittaa erän itävyyden tai lajin vähimmäisitävyyden, mutta osassa pusseissa ei ole mitään mainintaa itävyydestä.

Jos pakkauksessa on ilmoitettu lajin vähimmäisitävyys, voi siemen itää paljon paremminkin. On myös mahdollista, että siemenerän laatu on heikentynyt, eikä erä idä niin hyvin kuin on ilmoitettu.

Syy itävyyden heikentymiseen on yleensä siemenen vanheneminen.

Jos pussissa on ilmoitettu parasta ennen päivä, pussin saa myydä senkin jälkeen, mutta markkinoija on vastuussa siemenen itävyydestä. Viimeisen myyntipäivän jälkeen siemenpusseja ei saa enää markkinoida.